Nové detaily vraždy mladíka na faře! Policisté možná našli zbraň

Policisté dlouhé hodiny prohledávali kostel Církve československé husitské v Chudobíně, faru i rozlehlou zahradu. O něco později celé okolí - třeba vzrostlou trávu u silnic, popelnice, kontejnery nebo husté keře. Okruh neustále rozšiřovali. Na stopu, která nejspíš se záhadnou vraždou souvisí, narazili ale patrně až v devět kilometrů vzdálené Senici na Hané.

Podle místních ležel pohrabáč pod rampou vlakového nádraží. Jeden mladík tam dokonce nainstaloval fotopast - prý kvůli kontejnerům, do kterých vozí nepořádek přespolní. Bohužel nejspíš jen o něco později, než se tu pohrabáče někdo zbavil.

"Z taktických důvodů nelze sdělit nic konkrétního, abychom nenarušili průběh vyšetřování," řekl mluvčí policie Libor Hejtman.

Fara vypadá zchátrale a opuštěně. Po odchodu farářky tu ale podle místních přebývali její příbuzní - někdy bratr, jindy 26letý syn. "Byl příjemný, zdravil, slušný, vystupování stoprocentní. Až do těch řekněme patnácti let. A pak už to začalo," říkají místní obyvatelé. "On jako měl, jestli je to on, dost rušný život v drogách. Mariánka a tak, co se tak říkalo," tvrdí.

Je tak možné, že si někdo s mladíkem vyřizoval drogové účty. Údajně měl rozbitou hlavu a na těle několik bodných ran. Jestli kriminalisty přivede na stopu vraha pohrabáč ze senického nádraží, to ukáže až expertíza.