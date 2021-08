Nové lásky i rozchody. České celebrity prožívají bouřlivé léto

Svatby, zásnuby, nové lásky i rozchody. V poslední době téměř neuplyne den, aby se neobjevila informace o změně v českém vztahovém VIP rybníčku. Po koronavirovém lockdownu se do toho české celebrity pustily naplno.

Nové lásky

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar

Oblíbená česká zpěvačka se po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem opět raduje. Lucie Vondráčková totiž oficiálně přiznala vztah. Štěstí našla po boku bývalého zpěváka a moderátora Petra Vojnara.

Ladislav Ondřej a Barbora Jánová

Hvězda seriálu Ordinace v Růžové zahradě Ladislav Ondřej nově tvoří pár s herečkou Barborou Jánovou, která se v minulosti v seriálu také objevila. Ze začátku sice mlžili, ale nakonec vztah tajit přestali.

Nela Boudová a Jan Tuna

Překvapením pro fanoušky bylo oznámení nového páru, který tvoří herečka Nela Boudová a moderátor Jan Tuna. Zprvu sice vztah příliš potvrdit nechtěli, ale fanouškům neuniklo, že se pravidelně objevují na stejných místech. Nyní už nemají problém zveřejnit společnou fotku.

Agáta Hanychová

Modelka to má po rozvodu s Jakubem Prachařem s muži jako na houpačce. Pravidelně oznamuje novou lásku a následně rozchod. Posledním objevem je 45letý Honza Loskot, se kterým nedávno vyrazila na dovolenou na Vltavu.

Rozchody

Sára Sandeva

Herečka, kterou si diváci pamatují ze seriálu Ulice, nedávno přiznala rozchod s fotbalistou Václavem Černým a z Nizozemska se vrátila do České republiky. A už se spekuluje, že za nevydařeným vztahem byl někdo třetí. Konkrétně by novým objevem 24leté herečky měl být o 14 let starší Jakub Prachař.

Michaela Kuklová

Oblíbená Jasněnka to nemá v poslední době lehké. Vše přitom v jednu chvíli vypadalo idylicky. Herečka překonala rakovinu a s přítelem Josefem Wittnerem se k sobě vrátili. Proběhla dokonce úspěšná žádost o ruku. Místo svatby ale přišel rozchod. "Rozešli jsme se v míru a vzájemně si přejeme štěstí. Dohodli jsme se, že náš rozchod víc komentovat nebudeme," uvedla herečka na začátku léta.

Pavlína Pořízková

Rozchod v létě oznámila také česká topmodelka. Vztah jí nevyšel se scenáristou a režisérem Aaronem Sorkinem (60). Důvod rozchodu neuvedla, ale o bývalém partnerovi se vyjádřila hezky. "Jsem vděčná za jeho přítomnost v mém životě. Pomohl mi uzdravit se a získat samu sebe," napsala modelka. Svého expřítele také pochválila, že zřejmě neexistuje lepší člověk a Sorkin je podle ní brilantní, vtipný, zábavný a sexy.

Martin Čermák

Vztah s krásnou Karolínou nevyšel nováckému sporťákovi. Dlouho ale netruchlil a nyní tvoří pár s kytaristkou Simonou. S Karolínou byl dlouho a známí už očekávali svatbu. V tichosti ale přišel rozchod. "Už spolu nejsme nějaký ten měsíc. Rozešli jsme se v dobrém, ale nechci se v tom pitvat. Žádný konflikt v tom nebyl. Prostě jsme se domluvili, že půjdeme od sebe. Byli jsme spolu čtyři a půl roku,“ řekl Čermák na začátku léta.

Svatby

Václav Svoboda

Herec, kterého diváci TV Nova znají jako Lumíra Nykla z Ulice, se v létě oženil. Po 23letém vztahu si v Brně vzal svou partnerku Lenku. "Měli jsme tam cimbálku a u ní jsme skřehotali, zpívali a tančili," prozradil detaily.

Radek John

Praštil do toho také bývalý moderátor a politik Radek John. Po 16 letech vztahu si vzal o 21 let mladší přítelkyni Markétu.

Nikol Štíbrová

Těsně před porodem se stihla poprvé vdát herečka a moderátorka Nikol Štíbrová. Stala se z ní paní Leitgeb a jen o tři týdny později porodila druhého syna Tobiase.

Protože léto ještě nekončí, tak se dají očekávat i další vztahové změny. Vdávat by se v srpnu měla například herečka Berenika Kohoutová. Zásnubní prsten nosí také herečka Alice Bendová a mezi čerstvé snoubence patří i zpěvák Albert Černý.

Léto je plodné také na porody. Naposledy se potomka dočkala hvězda TV Nova Iveta Vítová: