Nové mutace jsou nakažlivější, tvrdí odborníci! Situace v Rusku je horší

Indická mutace se u nás zatím masivně nevyskytuje. To se ale podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí do konce léta změní. "Na základě odhadované rychlosti přenosu varianty delta a použití modelových předpovědí se předpokládá, že 70 % nových infekcí SARS-CoV-2 bude v Evropě do začátku srpna způsobeno touto variantou a 90 % na konci srpna," uvedlo Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí.

Cestu vidí v očkování a vyzývá k jeho urychlení. Jedna dávka totiž poskytuje jen minimální ochranu před delta variantou. Nejvíce je touto mutací zasažena Velká Británie a západní Evropa.

Německá kancléřka Angela Merkelová proto vyzvala státy Evropy, aby pro cestující z Velké Británie zavedly povinnou karanténu. Případy ale rostou i v Rusku, kde se delta variantou nakazili i obyvatelé s ukončeným očkováním.

"V posledních týdnech jsme zaznamenali nárůst případů s indickou mutací viru. V některých regionech dokonce převládá. Výsledky mezinárodních i našich průzkumů ukazují, že je daleko nakažlivější," sdělila Taťána Golikovová, místopředsedkyně ruské vlády.

O vakcíny v Rusku lidé moc zájem neměli. V posledních dnech se ale situace mění, a to i kvůli hrozbě ztráty zaměstnání. Bez práce totiž bude zaměstnanec, který se odmítne naočkovat. V Rusku přibývá více než 17 tisích nových případů denně. Nárůst země zaznamenává od začátku června.