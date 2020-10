Nové občanky budou asi už za rok. Zmizí rodné číslo, přibudou otisky

Od začátku srpna příštího roku by měli mít všichni na občance otisky prstů obou rukou a elektronické zobrazení obličeje. Průkazy, které budou nově vydány seniorům nad 70 roků, budou mít platnost 35 let.

"Naopak na občanský průkaz už by se neměly zapisovat některé údaje, jako titul nebo vědecká hodnost. Lidé si však budou moct úředně znehodnocený občanský průkaz nechat," uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Na průkazech už nebude uvedeno ani rodné číslo, aby nedocházelo k jeho zneužití. Nově se místo něj bude používat přímo číslo průkazu.

Novela také ruší papírové občanky bez strojově čitelných údajů s měsíční platností. Nově totiž úředníci novou občanku vystaví do maximálně 5 pracovních dnů. Náklady na nové občanky vyjdou v příštích pěti letech stát na zhruba 707 milionů korun.

"My jako radnice se na to zřejmě moc nebudeme muset připravovat, jelikož dneska už ty prostředky využíváme, protože biometrické údaje se berou na pasy, to znamená, že na otisky prstů jsme připraveni, zřejmě budou muset dojít nějaké softwarové věci, to ale bude ministerstvo vnitra dodávat nějakou aktualizací," myslí si Lukáš Hudeček, mluvčí městského úřadu v Karviné.

Nařízení navrhla Evropská komise v rámci protiteroristických opatření. A to kvůli zneužívání dokladů pro vstup do Evropské unie z okolních zemí.