Nové ohnisko Covid-19! Sto lidí na Kutnohorsku skončilo v karanténě

"Dneska jsem se to dozvěděla. Tak trošku se bojím, vzhledem k tomu, že mám malou dcerku," odpověděla na dotaz TV Nova jedna z místních obyvatelek. Koronavirus se objevil v malé firmě v obci Církvice. Ta se nachází necelých 10 kilometrů od Kutné Hory.

"Jedná se o firmu, která se sem nedávno přestěhovala," řekl starosta Církvic. Třináct zaměstnanců, u kterých se nákaza potvrdila, pracovalo v hale. Jde o malou společnost se zhruba 30 zaměstnanci. Aktuálně je zavřená.

"Firma se zachovala velmi zodpovědně. Hned v pátek uzavřela provoz. Proběhla tam ohnisková dezinfekce," řekla mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová.

"Budeme doufat. Samozřejmě dodržovat tu hygienu, opatření, rozestupy, a budeme doufat, že to bude všechno v pořádku," odpověděli na dotaz TV Nova místní. Podle starosty ale nejsou nakažení přímo z Církvic. Do obce dojížděli pouze do práce.

"Podle mých informací tam pracuje pouze jeden místní občan a dopoledne jsem mluvil s majitelem firmy. Ten mě ubezpečil, že mezi nakaženými není nikdo z občanů," tvrdí starosta obce. Mezi nakaženými má být i jedna kadeřnice.

"Je tam jedna paní, která je kadeřnicí. Je nakažená. Samozřejmě měla asi nějaké zákazníky, takže na tom se pracuje. Probíhá trasování, od zítřka budou probíhat náběry všech těch zhruba sta kontaktů," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lidé, kteří přišli s nakaženými do kontaktu, teď podstupují odběry. "Doufáme, že do úterka, do středy, budou všichni odebráni a budeme potom mít i výsledky," řekla Šalamunová. Hygienici zatím ale žádná zvláštní opatření na Kutnohorsku nechystají.