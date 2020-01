Průzkumy se výrazně rozchází, do Sněmovny by prošlo nejméně osm stran

V prosinci a lednu by se v hypotetických volbách dostalo do Poslanecké sněmovny osm až devět stran. Podle dvou průzkumů by stále dominovalo hnutí ANO, i když jeho podpora mírně poklesla. O druhé a třetí místo se pak dělí Piráti a ODS. Velmi rozdílná je v jednotlivých modelech podpora Trikolóry. Tu by podle jednoho z průzkumů podpořilo jen půl procenta voličů, podle druhého by se bezpečně dostala do Sněmovny.

Podle volebního modelu společnosti Stem by se do Poslanecké sněmovny ČR v prosinci dostalo celkem devět politických uskupení. Podle průzkumu společnosti Sanep by to v lednu bylo ale jen osm stran.

Podle obou průzkumů stále vede hnutí ANO (Stem: 33,6 %, Sanep: 28,9 %), to podle obou průzkumů oproti minulým měřením mírně ztratilo, i tak má od ostatních stran výrazný odstup.

O druhé a třetí místo bojují ODS (Stem: 12,3 %, Sanep: 10,8 %) a Piráti (Stem: 12,3 %, Sanep: 8,5 %). ODS si mírně polepšila a celkově z obou průzkumů vyšla o něco lépe než Piráti.

V dalších pozicích už se ale oba průzkumy liší. Zatímco podle agentury Stem by na čtvrtém místě skončila KSČM (Stem: 8,2 %, Sanep: 6,7 %), podle průzkumu Sanep by komunisté obsadili až šestou pozici.

Podle společnosti Sanep by čtvrté místo obsadila SPD (Stem: 5,6 %, Sanep: 8,1 %), komunisty by navíc podle tohoto průzkumu předstihla ještě Trikolóra (Stem: 0,5 %, Sanep: 7,4 %), ta by se ale podle druhého průzkumu do Sněmovny vůbec nedostala.

Velký rozdíl je také u ČSSD (Stem: 6,4 %, Sanep: 4,7 %), ta by se podle Stem bezpečně dostala do Sněmovny, naopak podle Sanep by byla těsně pod pětiprocentní hranicí.

Obě agentury se shodují na tom, že by se do Sněmovny dostaly KDU-ČSL (Stem: 6,4 %, Sanep: 5,8 %) a TOP 09 (Stem: 5,8 %, Sanep: 5,2 %). U STAN (Stem: 5,5 %, Sanep: 4,1 %) je podobná situace jako u ČSSD.