Nově uslyšíme o Vaxzevrii, jedna z vakcín bude mít nový název

"EMA schválila přejmenování vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Nově bude zaveden název Vaxzevria," informoval v úterý dopoledne Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Společnost do Evropské unie v prvním čtvrtletí dodala jen část slíbených vakcín. Inspektoři vyslaní evropským komisařem ale ve skladu v Agnani nedaleko Říma objevili dalších 29 milionů dávek. Brusel žádá vysvětlení.

AstraZeneca dlouhodobě čelí obvinění, že se snaží při dodávkách vakcín upřednostňovat Velkou Británii. To ale společnost důrazně odmítá s tím, že vakcíny měla rozdělit v rámci programu COVAX.

"V rámci našeho závazku dodat miliony dávek do zemí s nízkými příjmy čeká na odeslání do těchto zemí po výstupní kontrole kvality 13 milionů dávek vakcíny. Vakcína byla vyrobena mimo EU a přivezena do závodu v Anagni, kde byla naplněna do lahviček. EU plně podporuje zásobování zemí s nízkými a středními příjmy prostřednictvím programu COVAX," uvedla Jarmila Dolečková, ředitelka zdravotní péče české pobočky společnosti AstraZeneca.

V souvislosti s vakcínou společnosti AstraZeneca EMA prověřovala také riziko tvorby krevních sraženin, Bezpečnostní komise EMA nicméně uvádí, že vakcína riziko tvorby sraženin nezvyšuje.

Dokumentace EMA uvádí, že kombinace trombózy a trombocytopenie byla pozorována ve velmi vzácných případech.

"Zahrnovala i závažné případy, které se projevovaly jako žilní trombóza, objevující se i na neobvyklých místech, jako je trombóza mozkových žilních splavů, mezenterická žilní trombóza nebo arteriální trombóza, provázené s trombocytopenií. Většina z těchto případů se vyskytla během prvních sedmi až čtrnácti dnů po vakcinaci a objevila se u žen do 55 let věku, což však může odrážet častější podávání této vakcíny v této věkové kategorii. Některé případy byly fatální," vysvětluje EMA.