Unikátní záběry z Notre-Dame ukazují zkázu po ničivém požáru!

Francouzské úřady povolily natočit vnitřek katedrály Notre-Dame, kterou před měsícem poničil mohutný požár. Velkou část gotické ikony Paříže se podařilo zachránit. Francouzský parlament teď debatuje nad zákonem, který má umožnit co nejrychlejší opravu.

Na troud spálené kusy dřeva, obrovská trhlina ve stropě, sutiny a plachta, ze které kape voda. Exkluzivní záběry poprvé ukázaly vnitřek slavné katedrály Notre-Dame po ničivém požáru z poloviny dubna.



Krátké video z vnitřku 850 let staré památky ale ukázalo také naději. Hasičům se podařilo uchránit cenné skleněné vitráže, unikátní dřevem zdobené varhany z 15. století a nedotčený zůstal také oltář.



“Tato katastrofa jen ukazuje, že i u těch nejvíce hlídaných a navštěvovaných budov na světě je riziko, že se něco stane. Tohle je budíček pro všechny, kteří mají na starosti ochranu našich památek,“ prohlásil Giovanni Boccardi z organizace UNESCO.



Střechu a centrální věžičku jedné z ikon Paříže pohltily plameny večer 15. dubna. V té době procházela rekonstrukcí. Pohotovým jednotkám se podařilo oheň dostat pod kontrolu druhý den nad ránem. Požár podle vyšetřovatelů způsobil zkrat v elektrickém vedení.



Na opravu památky se už vybralo v přepočtu přes 23 miliard korun. Francouzští poslanci minulý týden odhlasovali návrh zákona na její rekonstrukci. Katedrálu Notre-Dame, jejíž stavba trvala 200 let, chtějí mít opravenou do pěti let. Koncem května se zákonem bude zabývat senát.



Legislativa je ale pod palbou kritiky opozice i odborníků. Nelíbí se jim výjimky, které vládě umožní, aby případně obešla památkářská pravidla nebo předpisy o veřejných zakázkách. Podle kritiků je rychlá oprava motivována také snahou prezidenta Macrona opravit Notre-Dame ještě před letní olympiádou v Paříži v roce 2024.