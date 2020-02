Zbraňová novela je po letech hotová! Lékaři by měli mít větší pravomoce

Efektivnější kontrolu držitelů zbraní, kteří by mohli mít například psychickou poruchu, by mohla přinést novela zákona o zbraních. Ministerstvo vnitra ji nyní dokončilo. Lékaři by mohli jednodušeji nahlížet do centrálního registru zbraní, což by podle úřadu mělo zkrátit proces v případném odebrání zbraně.

Bude to pět let, co 24. února 2015 tehdy 60letý útočník doslova popravil osm lidí v Uherském Brodě. Bezdůvodně a legálně drženou zbraní, kterou se pak sám zastřelil.

Poté se začalo debatovat o změně legislativy kolem získávání a udělování zbrojních průkazů. Po letech je novela zákona hotová a přináší novinku - online přístup lékařů do registru zbraní. Pacienty, kteří by pistolí mohli ohrozit sebe nebo okolí, pak hned můžou hlásit policii.

"To je snaha, jak zefektivnit kontrolu v případech, kdy má člověk nějakou psychickou poruchu nebo je nemocný, a tudíž by mu měla být ta zbraň odebrána," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Takovou možnost už lékaři mají. V současné době je prý ale proces zdlouhavý, o náhled do registru totiž musejí nejprve žádat. Chystané změny vítá i komora lékařů.

"Lékaři v žádném případě nemůžou nahrazovat policii. A je určitě správné, že ty zdravotní prohlídky budou častější, ta periodicita bude pět let," vyložil prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Přístup do registru zbraní bude pro lékaře dobrovolný, přesto se někteří z nich obávají, že to v praxi bude vypadat jinak. "Záměr zabránit potenciálním zločinům je šlechetná myšlenka. Druhá věc je potom ta, že musíme mít dobře definované ty normy, kdy to lze udělat a kdy ne," nastínil lékař Josef Štolfa.

"Lékař se má věnovat pacientovi, má ho léčit A tady se zas obávám, že ve chvíli, kdy vznikne to právo, tak zároveň vznikne povinnost," zhodnotil lékař Cyril Mucha.

Po podnětu lékaře by mohli policisté zabavit rizikovému pacientovi zbraň i z preventivních důvodů. Novela zákona by mohla začít platit od roku 2022.

V souvislosti s novou zbraňovou legislativou politici chystají další, už pátou zbraňovou amnestii. Mohla by být vyhlášena letos na podzim, případně až od ledna. Lidé, kteří mají doma například nelegálně drženou zbraň, by ji mohli odevzdat na policii bez postihu. Případně by mohli požádat o její legalizaci. Více v reportáži Marka Bruny: