Politici před volbami plní sociální sítě. Příspěvky si vždy nepíšou sami

Letošní předvolební kampaně politických stran se od těch předchozích velmi liší. Zatímco v posledních volbách do Poslanecké sněmovny dominovaly především billboardy, rozdávání letáků nebo stánky na náměstích, tak letošní kampaň se přesunula ve velkém na sociální sítě. A některé strany do ní investují i miliony korun.

Kdo nemá profil na sociální síti, jako by nebyl. A u politiků to letos před volbami platí dvojnásob.

"Sociální sítě se v této kampani zdají být alespoň doposud významnou částí kampaně. Strany na ně spoléhají a je to vidět," uvedl člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý.

Z politiků se tak před volbami stávají tak trochu youtubeři. A na reklamách na sociálních sítích většina ze stran nešetří. "Já dávám prioritu kontaktní kampani, ale určitě mám kampaň i na sociálních sítích. Investujeme do ní v rámci limitu, tedy do 90 milionů jako všichni," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Zahanbit se nenechává ani opozice. "Naše koalice SPOLU má i samostatný účet třeba na Instagramu. Investujeme určitě v řádu milionů, co se týče reklamy za celou dobu kampaně. Ale musíme vzít v potaz, že kampaň letos začala velmi brzy," uvedla Markéta Pekarová Adamová (SPOLU), předsedkyně TOP 09.

"Je to jedna z nejdůležitějších částí kampaně. My do celé produkce onlinu dáváme asi 19 procent našeho rozpočtu. Co se týká samotné reklamy na onlinu, tak je to cca 13 procent, přesněji 8,5 až 9 milionů korun," popsal Vít Rakušan (PIRSTAN), šéf STAN.

Online kampaň mají také komunisté. "Z celkové částky asi 20 milionů na ni dáváme tři miliony. A už máme zhruba jeden a půl milionu proinvestováno," uvedl první místopředseda strany Petr Šimůnek (KSČM).

Podle odborníků zdaleka největší sumy daly dosud do internetové kampaně strany, které na tom v průzkumech veřejného mínění nejsou nejlépe.

"Určitě to nepodceňujeme a vnímáme to jako jeden z přímých kanálů komunikace s našimi voliči. Pokud se ptáte na náklady, tak ty se pohybují v řádu desítek tisíc měsíčně," řekl šéf ČSSD Jan Hamáček.

A skrze internet na voliče cílí i nové strany. "Je to asi 50 tisíc, které dáváme do sociálních sítích. Ale spíše vsázíme na organický dosah. Tedy to, že si lidi tu informaci sdílejí a přeposílají mezi sebou," popsal Robert Šlachta (Přísaha).

Někomu profil řídí odborníci

A zatímco někteří politici si své účty spravují sami, tak jiní to nechávají na odbornících. "Například já, když někde jsem, tak se snažím natáčet videa, aby lidé viděli, kde jsme," vysvětlila Zuzana Majerová Zahradníková (TSS), předsedkyně Trikolóry.

"Co se týče mých sociálních sítí, tak tam mám několik spolupracovníků, kteří moderují diskusi. Co se týče příspěvků, tak ty jsou vždy po konzultaci se mnou a také na nich vždycky spolupracuju," popsal šéf SPD Tomio Okamura.

Do kampaní se ale čas od času vloží i vtipálkové nebo dezinformátoři a tu a tam politici nechtěně pomohou i v propagaci svých konkurentů.

Politické strany investovaly hromady peněz do internetových kampaní. Kolik procent z rozpočtu byly schopny obětovat, prozradil v rozhovoru expert na politický marketing Jakub Horák: