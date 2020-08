Novinky ve volbách i ve školách. Mimořádně se scházejí poslanci!

Sedmapadesátá schůze Poslanecké sněmovny má na programu pouze dva body - tím prvním jsou nové způsoby hlasování v podzimních volbách do krajských zastupitelstev a Senátu, tím druhým změny ve fungování škol. Oba zákony na svém pondělním zasedání posvětila vláda.

Pokud jde o podzimní volby, ministr vnitra Jan Hamáček po diskuzi v koalici, ale i napříč parlamentními stranami navrhl tři mimořádné způsoby, kterými by mohli lidé své zástupce do Senátu i krajských zastupitelstev volit.

Zapojit se tak budou moci i ti lidé, kteří budou v době voleb v karanténě. Novela zákona počítá s možností hlasování z auta, zřízením volebních okrsků v uzavřených domovech pro seniory i výjezdovými komisemi.

Členové volebních a sčítacích komisí by se podle návrhu také měli dočkat odměn vyšších o pětistovku. Vytvoření speciálních volebních komisí by mělo vyjít na zhruba 9,5 milionu korun. Odměny na dalších 56 milionů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyčíslila letošní volební rozpočet na 450 milionů korun. To je o téměř 150 milionů víc než před čtyřmi lety.

Protože vláda změny v systému podzimních voleb konzultovala i s opozičními stranami, dá se očekávat, že schvalování bude hladké.

Pokud jde o novelu školského zákona, která je druhým bodem jednání, tak ta ukládá žákům povinnost účastnit se výuky i v případě, že se učí na dálku, tedy distančně.

"Zavedli jsme povinnost školy v době nouze poskytovat distanční vzdělávání, žákům dává povinnost se výuky účastnit," popsal v pondělí ministr školství Robert Plaga (ANO). Zároveň počítá s tím, že v říjnu do škol dorazí 1,3 miliardy korun. Peníze mají sloužit na pořízení techniky a vybavení, aby bylo snazší dálkové vyučování zajistit.

Pokud půjde vše bez problémů a poslanci obě vládní novely schválí, mohli by zákony už ve čtvrtek posvětit také senátoři, kterým odpoledne pokračuje 26. schůze. Pak už bude chybět jen podpis prezidenta.

