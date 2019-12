Novoroční ohňostroj v Praze nakonec bude! Zazní i hity Gotta

Obrázky na budově, nebo světelná podívaná na nebi - takové možnosti oslav nového roku rozdělují nejen obyvatele metropole, ale i její vedení. Vedení hlavního města rozhodlo o nahrazení klasického ohňostroje videomappingem letos v srpnu.

Podle pořadatelů ohňostrojů tím magistrát pohřbil tradici, proto vzali věc do vlastních rukou. Jejich plán uspořádat novoroční světelné divadlo podpořila druhá městská část. "Celý svět sleduje prostřihy, jak v hlavních městech začínají nové roky, Praha by tam chyběla, to je škoda," řekl Jan Kolář, místostarosta Prahy 2.



"Pokud má ODS na Praze 2 pocit, že se na Silvestra v Praze odpálí málo pyrotechniky, tak já tento názor nesdílím," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Přesto ohňostroji bránit nebude. Společnost tak momentálně shání potřebné finance a založila transparentní účet.

"Ta částka, kterou bychom rádi vybrali, je milion korun," řekl Jan Šaršoun ze spolku Ohňostroj pro Prahu. "Jsme ochotni to realizovat i za nižší částku - 200 až 300 tisíc," dodal Martin Peter, organizátor ohňostrojů. Pokud se nepodaří vybrat alespoň to, sáhnou pořadatelé do vlastních zdrojů. Nebe nad Prahou se pravděpodobně 1. ledna v 18:00 rozzáří.

Ohňostroj bude odpálen tady od Bastionu nad Folimankou a bude poctou pro všechny zesnulé v tomto roce. Zazní proto i známé hity mistra Karla Gotta.