Policisté objasnili vraždu miminka. Obviněné matce hrozí výjimečný trest

Tělo mrtvého novorozence našly svědkyně, které venčily své psy, 22. prosince jen pár kroků od řeky Ohře poblíž Chebského mostu v Karlových Varech. Miminka se tam měla zbavit třiatřicetiletá cizinka, která ho porodila o den dříve.



"Žena porodila holčičku v pokoji ubytovacího zařízení v Karlových Varech. Bezprostředně po porodu měla novorozenci do úst vložit utěrku a následně mu ústa, nos a oči přelepit izolační páskou. Kolem krku mu měla omotat a utáhnout pupečník,“ popsal děsivou událost policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Podle kriminalistů měla cizinka děťátko následně zabalit do ručníku, vložit do igelitového pytle na odpadky a poté ještě do tašky. Tu měla nechala několik hodin na pokoji. "Následně ji měla vzít a odnést k cyklostezce vedoucí od Chebského k Ostrovskému mostu na pravém břehu řeky Ohře,“ doplnil Kopřiva.



Případem se intenzivně zabývali kriminalisté, kterým se podařilo matku miminka vypátrat. "V pátek 15. ledna byla zadržena podezřelá cizinka. Následně policisté zahájili trestní stíhání dotyčné ženy,“ řekl Kopřiva.



Kriminalisté matku obvinili z vraždy spáchané na dítěti mladším 15 let. Na základě rozhodnutí soudu je nyní obviněná ve vazbě. "V případě prokázání viny hrozí cizince odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ uzavřel Kopřiva.