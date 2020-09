Další země zavedla přísná opatření vůči Čechům, po příjezdu musí do karantény

Kvůli zhoršující se situaci Švýcarsko zařadilo ČR na seznam rizikových zemí, pro vycestování do země od pondělí nestačí negativní test, lidé musí do karantény. Například tranzit přes zemi je povolen. Změnily se také podmínky pro návrat do ČR z některých dalších států. Mezi země s nízkým rizikem nákazy se zařadilo Rumunsko, epidemiologická situace se tam zlepšila. Na Čechy se vztahuje povinnost podstoupit test, pokud se vrací ze Španělska či Kanárských ostrovů.