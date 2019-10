Nový druh brouka pojmenovali po Grétě. Není to kvůli podobě

Jméno vymyslel vědec Michael Darby se svým kolegou. „Domnívám se, že by to mohlo být poprvé, kdy byl nový druh pojmenován po Gretě," řekl sám Darby. „Jsem Gretin velký fanoušek. Je to skvělá obhájkyně pro záchranu planety. Je v tom velmi dobrá a myslel jsem, že toto je dobrá příležitost pro uznání,“ dodal.

Dle webového portálu Přírodopisného muzea v Londýně byla švédská školačka velmi potěšena. Tato čeleď pirníkovitých brouků je jedna z nejmenších volně žijících tvorů. Nejsou to paraziti, protože nežijí v těle dalších zvířat.

Hmyz se vyskytuje v popadaných listech a v hlíně. Živí se houbovými hyfy (vlákno houby neboli podhoubí, pozd. red.) a výtrusy. Hmyz, který Michael Darby popsal, byl dosud uložen pouze ve sbírkách Přírodopisného muzea. Sebrán byl již v letech 1964 – 1965 v Keni etymologem Williamem Brockem.

Greta Thunbergová se proslavila bojem proti klimatickým změnám a iniciovala sérii protestů "skolstrejk för klimatet" (Školní stávka za klima) po celém světě. Tato ekologická aktivistka motivovala tisíce další studentů, kteří začali stávkovat každý pátek za lepší klima.





Vystoupení Grety Thunbergové v OSN mělo velký ohlas: