Evropu svírá korona, nemocnicím docházejí kapacity lůžek

Během posledních 24 hodin přibylo na světě téměř 339 tisíc nových pacientů s Covidem-19. Padl i nový evropský rekord, a to téměř 97 tisíc pozitivně testovaných za jediný den. Evropa teď hlásí větší denní přírůstek než Indie, Brazílie nebo Spojené státy.

Až do čtvrtka se statisíce obyvatel nejvíce zasažených čtvrtí Madridu musely řídit přísnými pravidly. Povolené byly jen nezbytné pochůzky, jako cesta do práce, do školy nebo k lékaři. Soud ale opatření zrušil a vláda na pátek svolala mimořádnou schůzi. Debatovat bude o zavedení nouzového stavu.

"Ať už soud rozhodl jakkoliv, apeluji na individuální odpovědnost občanů. Měli by si uvědomit, jaké riziko v Madridu i jeho okolí představuje nadměrná mobilita,“ uvedl hlavní španělský epidemiolog Fernando Simon.

Nouzový stav má vládě pomoci znovu zavést opatření, která mají zpomalit šíření viru. Počet nakažených ve španělské metropoli je totiž v posledních 14 dnech pětkrát vyšší, než je celoevropský průměr.

Přísnější opatření zavedla od čtvrtka také Belgie. Na čtyři týdny se v hlavním městě zavřely veškeré kavárny a bary. V karanténě se navíc ocitli všichni členové bruselské regionální vlády. Restaurace ale zůstávají otevřené. Začaly se vést spory o to, jak tyto druhy podniků jasně rozlišit.

"Je zvláštní vidět, že ostatní podniky zůstávají otevřené, například ty na nákupním bulváru. Potkávají se tam lidé z různých sociálních bublin a v přeplněných obchodech přicházejí do těsného kontaktu,“ řekla Ushi Copová, která žije v Bruselu.

Opratě přitahuje i francouzská vláda. Od soboty se rozhodla uzavřít bary a restaurace ve čtyřech dalších městech, včetně Lyonu nebo Lille.

"Ředitel hygienické stanice v Paříži aktivoval nouzový plán ve všech nemocnicích v Paříži a jejím okolí. Počet pacientů s koronavirem na jednotkách intenzivní péče roste a tlak na nemocnice je obrovský,“ informoval francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran.