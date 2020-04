Nový janovský most už stojí. Pro Italy symbolizuje novou naději

V italském Janově už stojí náhrada zříceného Morandiho mostu. Při tragédii před dvěma lety zemřelo 43 lidí. Dnes byla dokončena hrubá stavba. Slavnostní otevření by se mělo konat v červenci.

14. srpna 2018. Zřícení Morandiho mostu v Janově si vyžádalo 43 lidských životů. Desítky osobních a nákladních vozidel skončily tehdy v sutinách zříceného viaduktu. V jednom z nich byl i český řidič kamionu Martin Kučera. Pád mostu naštěstí přežil. „Já vám to řeknu tak, jak to říkají Italové. Nebyl to zázrak. Měl jsem z prdele kliku,“ radoval se tehdy, že přežil.

Kvůli tragédii postavila prokuratura před soud 74 lidí.

Po téměř dvou letech se blíží ke konci stavba nového mostu. V úterý se stavbařům podařilo propojit dvě jeho části a na místě se odehrála skromná oslava, které se zúčastnil mimo jiné i premiér Giuseppe Conte. Podle něj dokončení mostu v době, kdy se země vzpamatovává z pandemie Covid-19, symbolizuje nový začátek.

„Není doba na oslavy, ale dnes se nad Itálií objevilo světlo. Nový most symbolizuje celou Itálii. Itálii, která se může opět postavit na nohy, která si vyhrne rukávy, a která nedovolí, aby ji něco porazilo,“ uvedl premiér.

Nový most v Janově byl postaven v rekordním čase. Sedm měsíců tu pracovalo zhruba 600 dělníků. Na konstrukci přes kilometr dlouhého viaduktu použila společnost 67 tisíc m3 betonu. Stejné množství by stačilo na šest chladících elektrárenských věží. Na stavbu padlo také 24 tisíc tun oceli, což odpovídá hmotnosti tří Eiffelových věží.

„Při stavbě mostu jsme čelili času, živlům, špatnému počasí, všem komplikacím, které nastaly. Zatímco zbytek země přemýšlel, jak dodržovat celostátní karanténu, my jsme se ptali, jak můžeme ve stavbě pokračovat,“ sdělil Pietro Salini, ředitel stavební společnosti.

Představitelé stavební společnosti doufají, že se most podaří otevřít do konce července. Nový název mostu pak vyberou sami Italové.