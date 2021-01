Nový PES byl mohl otevřít restaurace i hotely. Některým se to ale nevyplatí

Index rizika protiepidemického systému klesl na 75 bodů. To odpovídá 4. stupni pohotovosti. Pokud na této úrovni vydrží, mohla by být rozvolněna některá opatření. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny v systému PES. Pro 4. stupeň by tak mohla platit nová pravidla. Už teď ale vyvolávají nesouhlasné reakce, například mezi majiteli restaurací.

Restaurace prázdné, naopak některé hotely narvané k prasknutí. Takový obrázek nás možná čeká už příští týden. "Na tohle čekáme jako na boží smilování. Hoteliéři jsou schopni přistoupit na jakékoliv podmínky,“ tvrdí provozovatel informačního centra ve Špindlerově mlýně Martin Jandura.



"Tohle nahrává hotelům. Pokud je hlavním záměrem izolovat lidi a zamezit tomu, aby se družili, prostě ať vláda zakáže prodej alkoholu na nějaké období,“ doplnil ředitel hotelu Alcron Michal Chour.



"Takovýto návrh je diskriminační. Takováto výjimka by měla fungovat pro všechny formy podnikání,“ řekl europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).



"Protiepidemický systém se dokončuje v těchto dnech. Cílem je mít začátkem příštího týdne finální verzi, aby byla k dispozici vládě a poslancům,“ poznamenal ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Ještě větší propast mezi hoteliéry a restauratéry by nastala v případě možné změny 3. stupně. "Při 30 % by se mi to asi nevyplatilo otevřít. To ani ty základní lidi, kteří tam obsluhují, nezaplatím,“ sdělil majitel restaurace Michal Zvěřina.



Podle odborníků by se některým podnikatelům otevřít nevyplatilo, protože by přišli o kompenzace. "Teď poprvé přicházíme i k tomu, že začínáme kompenzovat i těm, kteří mají otevřeno, ale mají velký pokles tržeb,“ nechal se slyšet ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Vláda takový režim zavádí třeba pro optiky. V úvahu prý ale připadají i restaurace anebo hotely.

Na změny v systému PES reagoval prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek: