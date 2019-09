Nový školní rok je tu! S tímhle budou vaše děti ve škole "in"

Děti dnes po prázdninách čeká návrat do škol a školek. Všichni si budou vyprávět, co všechno během svého volna zažili. Kromě toho budou ale řešit i své záliby. Přesněji to, co mezi nimi právě frčí. Ve školce se například žádné dítě neobejde bez lega, na základce zase všichni vyrábějí slizy. A u kluků, u těch vévodí počítačové hry.