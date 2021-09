Nový školní rok nabídne dětem 31 dní volna. Kdy si odpočinou? PŘEHLED

První volno si žáci užijí už v září, kdy je čekají podzimní prázdniny. Ty ministerstvo vyhlásilo na 27. a 29. září. Dohromady se státním svátkem 28. září a víkendem, který prázdninám předchází, tak děti budou mít na odpočinek pět dní.

Až do vánočních prázdnin je pak čekají pouze dva dny volna navíc, a to na státní svátky 28. října a 17. listopadu. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince, znovu pak do lavic žáci usednou až 3. ledna.

Jeden den volna je pak čeká o měsíc později –⁠ 4. února totiž budou jednodenní pololetní prázdniny. Některé děti na ně v únoru navážou týdenními jarními prázdninami, jiné si budou muset počkat až do března.

Jako každý jiný rok ministerstvo stanovilo termíny jarních prázdnin podle okresů nebo městských obvodů, kde se škola nachází (viz tabulka). Hlavní město je standardně rozděleno do dvou kategorií.

Od 7. března budou mít prázdniny děti ze škol v Praze 1 až 5, kam patří městské části Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Šeberov, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

Praha 6 až 10 s termínem prázdnin od 16. března zahrnuje městské části Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Kolovraty, Běchovice, Benice, Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Královice, Křeslice, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Satalice, Suchdol, Štěrboholy, Troja a Vinoř.

Poslední volno si v tomto školním roce žáci užijí v období Velikonoc. Na čtvrtek 14. dubna připadají velikonoční prázdniny, na které navazují velikonoční svátky. Znovu tak děti půjdou do školy v úterý 19. dubna.

Pak už si budou muset počkat až do letních prázdnin začínajících klasicky 1. července. Oba květnové svátky totiž připadají na neděli.

Dohromady tak děti ve školním roce 2021/2022 budou mít 31 dní volna, které zahrnuje i víkendy během podzimních, vánočních nebo jarních prázdnin. Bez započítání víkendů by počet dnů, kdy žáci nebudou muset sedět v lavicích, činil 26.