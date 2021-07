Nový školní rok se blíží. Ministerstva ale stále neřekla, jaký bude

Vysokoškoláci ani rektoři stále neví, jak to bude s výukou po prázdninách. Právě oni přitom byli první, kteří nemohli do škol a také se do nich poslední vraceli. Pandemie ovšem neskončila a tak teď netuší, jestli budou moci v říjnu nastoupit na prezenční výuku v plném rozsahu. Rektoři vysokých škol netrpělivě čekají na informace od ministerstev školství i zdravotnictví. Ta ale tvrdí, že bude záležet na epidemické situaci na začátku školního roku.

Čím dříve, tím lépe. Tak odpovídají studenti i rektoři vysokých škol na to, kdy nejpozději by potřebovali mít informace o průběhu nadcházejícího akademického roku.

"Já si myslím, že informaci, kdy se do školy vrátíme, bychom měli dostat co nejdříve. Bylo by to nejlepší, ale momentálně nikdo z nás neví, kdy ta informace přijde," řekl student Karel Jirovec.

"Od nás to zatím vedení řeklo tak, že se snaží, aby to bylo co nejvíce prezenčně. Ale zároveň tak neurčitě říkali, že něco by rádi nechali online," uvedla studentka Veronika Nálevková.

Školy se zatím připravují na obě varianty. "V tuto chvíli předpokládáme, že začneme klasicky prezenční způsob výuky. Samozřejmě ale pracujeme i s tím, že nebude možná v plném rozsahu," řekl prorektor VŠE Petr Dvořák.

Většina vysokých škol loni na podzim kvůli epidemii s prezenční výukou ani nezačala. Po rozhodnutí vlády musely 12. října všechny přejít na výuku na dálku.

"Potřebovali bychom mít jistotu, že si budeme moci víc sami rozhodnout, jak to bude vypadat. Já bych viděl, že by bylo nejlepší, kdyby nám ministerstva dala volnost, protože si myslím, že vysoké školy samy vědí, jak nejlépe uspořádat rok, aby pro studenty byl co možná nejlepší," dodal Novák.

Například ředitelé vyšších odborných škol (VOŠP) předpokládají, že následující školní rok proběhne převážně prezenčně. Jsou prý ale připraveni i na výuku online.

"Myslím, že nejnáročnější bude studentům doručit odbornou praxi. Praxe minulý rok probíhala jen velmi výjimečně, tam kde to umožnily podmínky na straně zaměstnavatelů a to leckdy nebylo to nejlepší," popsal ředitel VOŠP Petr Uherka.

Vysokoškoláci se strachují, že v případě distanční výuky přijdou o zálohy na koleje nebo o nájemné za byty. Více o tomto tématu se dozvíte v reportáži:

Ministerstvo školství prý ale zatím nemá jasnou představu, jaký bude příští školní rok. "Co se týče opatření na další akademický rok, tak ta jsou v gesci ministerstva zdravotnictví. V naší kompetenci je vydání dalšího rozhodnutí o aktivaci krizových opatření v zákoně o vysokých školách, které je aktuálně platné do záři. To plánujeme či zvažujeme v návaznosti na vývoj situace," uvedlo ministerstvo školství.

Ministerstvo zdravotnictví ale také zatím nic přesného neví. "V tuto chvíli ministerstvo zdravotnictví připravuje metodiku pro školy, kterou do konce července poskytneme resortu školství. Vysoké školy si z této metodiky vyberou ta opatření, která jsou relevantní pro jejich provoz," uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

"Buďte optimisté," vyzval předseda České konference rektorů Petr Sklenička. Doufáme v zahájení školního roku v prezenční podobě: