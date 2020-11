Od pondělí už by mohl být nový stupeň. Přinesl by s sebou rozvolňování

Už od pondělí by mohla Česká republika přejít do nižšího stupně pohotovosti a rozvolňovat podle toho opatření. Naznačují to data, kterými se řídí nový proti epidemický systém zvaný PES. Podle informací televize Nova by o přechodu do nižšího, tedy čtvrtého stupně, měla vláda rozhodovat v pátek.