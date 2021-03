Krymský strongman Ismatillaev udělal nový světový rekord. Na ranveji se nechal přivázat k letadlu a zapřený za speciální koleje ho přesunul o více než jeden metr, a to za 40 vteřin. Sedmatřicetiletý muž to zvládl až na druhý pokus, když si při prvním přivodil svalové zranění. Jak to zvládl se můžete podívat ve videu.