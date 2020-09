Nový světový rekord! Za včerejšek přibylo 308 tisíc nově nakažených

Omezená svoboda pohybu, zavřené školy, nákupní střediska, restaurace a hotely. To jsou jen některá z opatření, která se vrací v Izraeli. Židovský stát nově vyhlásil třítýdenní celostátní karanténu. “Žádáme také lidi, aby se neshlukovali. To je možná nejdůležitější věc. Neshlukujte se. Maximálně 10 lidí uvnitř a 20 venku. A nechoďte dál než 500 metrů od vašeho bydliště,“ uvedl izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Izrael se karanténou snaží vyhovět expertům, podle kterých by tamní zdravotnický systém nemusel nárůst těžkých případů zvládnout.

Trpělivost se zavedenými protiepidemickými opatřeními ale dochází některým Australanům. V neděli policie v hlavním městě Melbourne zadržela 74 lidí, kteří protestovali proti karanténním nařízením. Ode dneška se při tom některá pravidla, která platí od začátku července, zmírňují. “Výzva, které čelíme je bezprecedentní. Nikdo z toho nemáme radost, ale realitu nemůžeme ignorovat. Nemůžeme hned všechno povolit. To by nebylo dobré,“ řekl premiér státu Viktorie Daniel Andrews. Právě stát Viktoria, kde leží i Melbourne je epicentrem australské epidemie.