Nový termín paralympijských her v Tokiu – světýlko na konci tunelu

Není nic důležitějšího než zdraví a bezpečnost. Poděkujme proto společně Mezinárodnímu paralympijskému výboru, že posunul konání letních paralympijské hry na příští rok. Rizika jsou opravdu velká, a proto nezbývá, než se soustředit na sezónu 2021.



Otevřený dopis výkonné předsedkyně Českého paralympijského výboru Aleny Erlebachové:



Je mi jasné, že řada z těch, kdo se až dosud poctivě připravovali na paralympiádu, teď prožívá pocit zklamání či lítosti. V některých mohou hlodat pochyby, zda budou za rok ve stejné formě jako letos. To vše v situaci, kdy musíme být po většinu času uzavřeni ve svých domovech. A to my všichni, nejen ti, kteří se letos těšili do Japonska. Podstatné je, že vybojované kvóty do Tokia platí.



Není dne, kdybych nepomyslela na každého z našich handicapovaných sportovců, a kladla si otázku, jak současnou situaci zvládají a jak řeší to, že teď nemohou dělat plnohodnotně to, co je v životě nejvíce baví – sportovat. Bazén vanou nenahradíš a sportoviště obývacím pokojem jakbysmet. Věřím ale, že si naši sportovci našli – anebo najdou – jiné způsoby, jak se udržovat v kondici.



Chtěla bych všechny ujistit, že sekretariát Českého paralympijského výboru i v těchto nelehkých dnech a týdnech jede naplno, i když pracujeme z domova. Komunikujeme se svazy, s organizátory i se samotným Mezinárodním paralympijským výborem. Překládáme aktuální zprávy a umisťujeme je na webové stránky. Sledujeme situaci a snažíme se pomoci, jak to jen lze, třeba při žádostech o vrácení již zaplacených poplatků. Myslíme na to, aby současné situace měla na sportovce co nejmenší dopad.



Věřím, že včerejší oznámení nového termínu her se pro nás všechny stane světýlkem na konci tunelu, k němuž budeme s nadějí vzhlížet jako k pevnému bodu naší budoucnosti. Jako k něčemu, na co se můžeme těšit, k něčemu, co nás bude naplňovat vírou v úspěch, který nás teprve čeká. Jako k něčemu, co nám všem pomůže překonat náročné časy.



Společná naděje a víra jsou tím, co nás posouvá kupředu, věřme proto ve zlepšení situace a doufejme, že se ve zdraví opět společně shledáme na znovu otevřených sportovištích.



Přeji všem hlavně pevné zdraví!



Alena Erlebachová, Výkonná předsedkyně ČPV



Našli jste v době omezení alternativní možnosti své přípravy nebo sportovních aktivit? Podělíte se o ně s ostatními, abyste je inspirovali? Pošlete nám videa a fotografie vašich domácích či venkovních tréninků na adresu office@paralympic.cz.