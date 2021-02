Nový typ motoru dostane raketu s astronauty na Mars už za tři měsíce

Do roku 2035 chce NASA přistát s lidmi na Marsu. Ale dosažení rudé planety, která je od nás v průměru asi 140 milionů kilometrů daleko, nebude pro lidstvo tak snadné. Chladnější než Antarktida a s malým až žádným obsahem kyslíku je Mars nepřátelským prostředím. Čím déle bude astronautům trvat cesta tam, a čím déle zůstanou, tím více budou ohroženi. Vědci proto hledají způsoby, jak dobu cesty zkrátit na minimum.

Řešení nabízí americká společnost Ultra Safe Nuclear Technologies (USNC-Tech), která vynalezla nový typ motoru s jaderným tepelným pohonem (NTP). Ten by dokázal zkrátit cestu na Mars na pouhé tři měsíce. Michael Eades, technický ředitel společnosti USNC-Tech, říká, že rakety s jaderným pohonem by byly výkonnější a dvakrát tak účinné jako dnes používané chemické motory, což znamená, že by mohly cestovat dál a rychleji a spalovat méně paliva.

"Jaderná technologie rozšíří dosah lidstva za oběžnou dráhu Země do hlubokého vesmíru,“ říká CNN. Kromě umožnění cestování vesmírem, by to mohlo otevřít prostor pro galaktické obchodní příležitosti, říká.

Většina dnešních raket je poháněna chemickými motory. Ty by vás mohly dostat na Mars, ale trvalo by to dlouho - nejméně tři roky i s cestou zpátky - říká Jeff Sheehy, hlavní inženýr ředitelství mise vesmírných technologií NASA. NASA se tam chce dostat rychleji, aby minimalizoval čas posádky ve vesmíru.

To by snížilo jejich vystavení kosmickému záření, které by mohlo způsobit zdravotní problémy včetně nemoci z ozáření, zvýšené celoživotní riziko rakoviny, účinky na centrální nervový systém a degenerativní nemoci.

Rovněž by se snížilo celkové riziko mise. "Čím déle jste venku, tím více času zbývá na to, aby se něco pokazilo,“ dodává SheehyMars. Proto se kosmická agentura snaží vyvinout rakety na jaderný pohon. Systém NTP využívá jaderný reaktor k výrobě tepla z uranového paliva. Tato tepelná energie ohřívá kapalný pohon, obvykle kapalný vodík, který následně expanduje do unikajícího plynu a tím pohání raketu vpřed.