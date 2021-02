Slovensko zpřísňuje: V některých okresech je nutný negativní test i ve škole

Od středy 3. února do neděle 7. února platí v části Slovenska kvůli rychlému šíření koronaviru zpřísněný režim. Některé okresy po svých obyvatelích vyžadují, aby při vstupu do budov jako jsou například školy, měli negativní PCR či antigenní test.

Test musí být proveden nejpozději od 27. ledna. Výjimku mají jen děti do deseti let nebo lidé nad 65 let. Vyplývá to z vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR, informovaly TvNoviny.sk.



Nařízení se týká například okresů Dunajská Streda, Topoľčany či Penzinok, celkem jde o 34 okresů. Pro vstup do škol i do zaměstnání je tam nezbytný negativní test na covid. Zákaz se netýká zaměstnanců, kteří onemocnění prodělali v posledních třech měsících.



Výsledek testu nebo jiný doklad, který povoluje vstupu do provozů, musejí lidé na požádání předložit například svému zaměstnavateli. Negativní test naopak není potřeba při vstupu do prodejen potravin, drogerie či lékáren.