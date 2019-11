Novým trhákem Vánoc je autokamera MIO s nejlepšími záběry, rychleodnímatelným držákem a s GPS a WIFI

Kromě natáčení se 60 snímky za sekundu má také vysoce kvalitní optický snímač s Night Vision a skvělou světelností F1.8, dále přímo integrovaný přesný GPS modul a velmi široký 150° úhel natáčení… Samozřejmostí je pak nárazový G-senzor a ochranný režim vozu Parking.



Údaje z těchto modulů se průběžně ukládají společně s nahrávkou a umožňují následnou analýzu ve freewarovém softwaru Mio MiVue Manager, tedy obrazové znázornění průběhu jízdy (z přední i zadní autokamery) na mapě, včetně nahrávek i grafického znázornění zatížení G-senzoru (rychlost, směr a intenzita). Přímo z tohoto programu je možné nahrávky i sdílet např. na sociálních sítích.Autokamera Mio MiVue™ 826 poskytuje záznam ve vysokém rozlišení 1080p při 60 snímcích/s se širokým zobrazovacím úhlem 150°. Ve srovnání s 30 snímky/s umožňuje tato dvojitá hustota dat mimořádně detailní a plynulý obraz i při vysoké rychlosti.Při 48hodinovém pohotovostním režimu s bateriovým napájením bude automaticky spuštěn záznam, když budou detekovány vibrace. Díky vnitřní baterii dokáže vydržet delší dobu.Okamžitě zálohujte svá videa do smartphonu nebo je sdílejte prostřednictvím aplikace MiVue™ Pro. Můžete také aktualizovat firmware MiVue™ 826 díky funkci WIFI OTA (Over-The-Air), což zajistí, že vaše zařízení bude vždy aktuální.Díky integrovanému GPS polohování zaznamenává Mio MiVue™ 826 rychlost jízdy, přesnou polohu a čas. Rovněž zajišťuje automatickou kalibraci času a polohy, a to i delší době mimo provoz.Díky upozornění v dostatečné vzdálenosti a v závislosti na rychlosti vozu a funkci Smart Alert budete vždy vědět, jak rychle můžete jet. Bezplatné aktualizace databází radarů po celou dobu životnosti zařízení.V případě nehody nebo náhlé změny pohybu integrovaný G senzor okamžitě zaznamená pohyby vozidla a zajistí, že nahraná data nebude možné přepsat.• Záznam ve Full HD rozlišení 1920 x 1080p rychlostí 60 snímků za vteřinu.• Vysoce kvalitní optický snímač s Night Vision.• Moderní technologie H.264 (.MP4), která umožňuje vysoce kvalitní nahrávky při malé velikosti souboru.• GPS sledování – automaticky zaznamenává informace o jízdě (rychlost, směr, nadmořskou výšku a zeměpisné souřadnice).• Široký úhel záběru 150° zachytí každý detail kritických okamžiků.• Objektiv F1.8 poskytuje jasnější a čistší video i za zhoršených světelných podmínek.• Pasivní parkovací režim bez nutnosti trvalého napájení (až po dobu 48hodin).• Aktivní dokovací stanice QuickClick a nastavitelný úhel záběru kamery.• 2,7“ přehledná obrazovka.• 3 osý G- senzor pro automatickou detekci a analýzu nehody.• Upozornění na rychlostní radary s bezplatnou, pravidelnou aktualizací.• Automatické nahrávání.• Integrovaná WIFI umožnuje náhled záběrů z kamer na chytrém telefonu, přenos pořízených nahrávek nebo jejich sdílení.• Aktualizace firmwaru pomocí WIFI OTA (Over-the-air).• Mio MiVue™ Manager – PC software pro přehrávání a analýzu videa a informací z G-Senzoru (rychlost, směr a intenzita nárazu), sdílení na sociálních sítích.• Česká a slovenská lokalizace samozřejmostí.• Balení: autokamera MiVue 826, lepící držák na sklo s dokovací stanicí a nabíječkou, návod. Mio MiVue 826 WIFI bude dostupná od listopadu na českém a slovenském trhu s doporučenou koncovou cenouSpolečnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově prodává ve více než 60 zemích. Mio Technology je leaderem na trhu autokamer a GPS navigací v regionu střední a východní Evropy. Vyvíjí produkty na základě každodenních potřeb svých klientů. Jde o bezpečnostní kamery do aut, motokamery, navigace do aut a cyklonavigace a další produkty. Více na www.mio.com/CZ