Pandemie podle numerologie: V březnu nastane obrat k lepšímu

Numerologie umí přinést svůj pohled na různé životní oblasti. Tak se numeroložka Hana Černá pro TN.cz podívala, jak to podle čísel vypadá v následujících měsících s pandemií koronaviru v Česku. A podle ní svítá na lepší časy!

V letošním roce 2021 je v popředí zákon, smysl pro řád, vztahy a rodina, nemoc, riziko omylů, ale také pokrok a dosažení cíle. Pokud se tedy na zvládnutí pandemie díváte jako na cíl, tak by mělo být možné ji podle numerologie v tomto roce dostat pod kontrolu.

Březen bude podle numeroložky Hany Černé zlomovým měsícem. Sice bude podle numerologie i nadále nouzový stav, ale opatření by konečně měla pomoct. Čísla radí, že je potřeba hlavně vytrvat. "V březnu bude sice stále řádit nemoc a bude nejistá situace, ale pak by mělo nastat zlepšení," říká Černá.

"Ale dejte si pozor na nadměrné požívání alkoholu a jiných povzbuzujících prostředků. Březen k tomu svádí,“ upozorňuje numeroložka. Varuje také před ztrátou nálady, morální únavou a depresemi. "Je třeba vydržet, protože by se situace měla zlepšit," říká povzbudivě. Podle numerologie by totiž restrikce spolu s očkováním měly konečně zabrat.

A v dubnu bude ještě lépe. "Bude to příznivý měsíc, který by měl přinést nový počátek a i trochu uvolnění," predikuje Černá. Přijde podle ní pomoc, a to povede mimo jiné ke zlepšení psychiky a přívalu dobré energie.

"Lidé sice budou projevovat obavu o stabilitu, ale bude také velká snaha zlepšit pracovní podmínky," říká numeroložka. Měsíc duben je vhodný pro nový začátek a slibuje obrat k lepšímu. Květen se oproti tomu bude víc zaměřovat na vztahy, a to jak mezilidské, tak politické.

"Může dojít k proměně harmonie v konflikt. V květnu půjde také o úpravy a změny smluv nebo řešení problémů," říká Černá. Podle ní bude potřeba hlavně opatrnost, trpělivost a vnímavost. Lidé totiž budou citlivější a empatičtější.

A rada numeroložky na závěr: "Vytrvejte!" V loňském roce 2020 jsme podle ní nastoupili do roku změn, do složitějšího delšího období, které ale nadále potrvá i v dalším roce 2022. Podle Černé se k situaci musí všichni správně postavit a pomáhat.