NUMEROLOGIE na týden: Čeká vás práce i naplnění srdce

20.4.2020

V pondělí se stává trávení ukazatelem naší spokojenosti a správné cesty. Vše, co přijímáme, ať už potravu fyzickou, duševní či emoční, bychom měli mít pod kontrolou, zda ji umíme lehce zpracovat a máme z ní i dostatek živin a radosti, nejen odpady a smutky s bolestí. Jezte, co vám chutná a neubližuje, buďte s takovými lidmi, kde probíhá příjemná vzájemná výměna, v práci i v jiných aktivitách najděte hravost. Tím vším navíc posílíte imunitu na další měsíce.

21.4.2020

V úterý vás sice povinnosti a okolnosti přinutí k aktivitě, v pozadí však čeká srdce na jakékoli naplnění, ať by to bylo v blízkosti úžasného partnera, báječných nekonfliktních přátel, uměleckého zážitku anebo tím, že jste spokojení sami se sebou, se svým životem, vzhledem, profesí… Základem je opravdový a rozzářený úsměv. Velkou ulevující a uzdravující sílu dnes mají jakékoliv terapie, kdy fyzické tělo přes citové rozvolnění a duchovní rozjímání opustí nějaké neduhy.

22.4.2020

Středa je střídavě pracovitá a úspěšná, ale chvílemi nicneříkající, neplodná a únavná. Od rána do večera se za své výkony oceňujte sami, nikdo druhý to nejspíše neudělá. Zbytečně neriskujte, ani ve sportu, v rychlých pohybech nebo nošení těžkých břemen. Do konce dubna je pohybový aparát citlivý a je možné jeho omezení - zakopnutí, loupnutí v zádech, ztráta rovnováhy. Pokud k něčemu takovému dojde, pak na sobě nesete zátěž, která vás zbytečně vězní. Není lepší se jí zbavit?

23.4.2020

Po rozvibrované středě se ve čtvrtek začnete více soustředit na sebe a rozebírat se na kousíčky. Nedivte se, pokud se sami v sobě zamotáte a čím déle se budete snažit na něco přijít, tím více si budete připadat, že jste snad někde ztratili mozek. Nezmizel, jen si potřebuje odpočinout, takže mu to dovolte a od zítřka bude opět na svém místě a připraven k použití. Dělejte odlišné činnosti, jděte na dlouhou procházku nebo projížďku na kole a oddávejte se spirituálnímu rozjímání.

24.4.2020

V pátek byste nejraději odlétli na jinou planetu, protože můžete cítit únavu z přemíry povinností, aktuálního stavu anebo řešení životních událostí. Jenomže raketoplán se od země neodlepí, tudíž nezbyde než zůstat a přemýšlet, počítat a správně investovat, ať se jedná o finanční či energetické výdaje. Nespěchejte, bezmyšlenkovité rozdávání se nevyplatí. Ke správnému rozhodování pomůže cvičení jógy, ale i obyčejná chůze. Ve stravě dejte přednost jednodušším a lehčím pokrmům.

25.4.2020

Sobota bude trochu jako na houpačce. Pokud se vyhýbáte nějaké práci, ať vnější či té vnitřní na sobě, pak budete stále více konfrontováni se svou vlastní nezodpovědností. Život vám tak může připadat těžký, složitý a nespravedlivý, ale o to více vás sám život postaví do situací, ze kterých si budete muset už pomoci sami. Ale nebojte se, přijde to, s čím si dokážete poradit. Vše, co uděláte, jsou už první krůčky na dalších deset let vedoucí k bezpečnému stavu a stabilním hodnotám.

26.4.2020

V neděli začíná být energie velmi neposedná jak fyzicky, tak mentálně. Myšlenky originální až vymykající se vašemu vlastnímu normálu budou chtít nalézt uplatnění a vy si tím můžete otevřít vrátka k perspektivní budoucnosti. Daleko více času i zájmu budete tedy investovat do všeho okolního, jen ne do domácích záležitostí, které vám budou připadat obyčejné a nudné. Pokud se dnes zraníte, má to svůj důvod. Co vás užírá a omezuje? Aby se to neopakovalo, odstraňte příčinu.