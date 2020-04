NUMEROLOGIE na týden: Chaotická středa, svátek přinese nové možnosti

27. 4. 2020

Pondělí je nadmíru sebeuzdravující. Přátelství, mír, spolupráce, nevinnost, upřímnost, láska – to jsou témata, která naplno otevřete. Pokud očekáváte automatické přijetí od těch nejbližších, pak kladete těžké podmínky, ve kterých nemůže plynule proudit otevřenost, opravdovost a klid. Buďte čestní sami k sobě, kolik krutých pocitů a soudů vlastníte. Tuto vrstvu bezcitnosti můžete opustit a roztočit léčivou spirálu plnou barev a chutí. Dejte sbohem sebedestrukci.

28. 4. 2020

V úterý si občas můžete připadat jako v ringu. I když to bude obtížné, usměrněte v danou chvíli potřebu vrátit úder a spíše udržte přátelskou atmosféru a vyjednávací taktiku. Neberte si vše příliš osobně, protože jen tak vyjde najevo původně zkreslená pravda. Slova a obrazy mysli mají obrovskou sílu, pracujte s ní velmi jemně a svědomitě. Složitější vám může připadat orientace v dopravě proto, že přestane něco platit anebo nebudou dodržována pravidla.

29. 4. 2020

Středa je v pohybu, někdy i dosti chaotickém, nicméně jakýkoliv pohyb je změna z běžného normálu. Tudíž i to, co doposud drželo anebo bylo netečné, se uvede do chodu. Na vás je jen udělat pár kroků. Nyní můžete svůj vlastní strach, hněv či lhostejnost přeměnit v motivaci a udělat něco, aby vám to přineslo větší klid do vašeho života. Večer je plný nadšení a optimismu, společnost podobně naladěných lidí vám bude oporou.

30. 4. 2020

Ve čtvrtek se buď spontánně ukončí nějaká samozřejmost, fungování, zodpovědnost, anebo se budete chtít sami uvolnit z dlouhodobé služby. Nevyčerpávejte se nadále tím, že se podřizujete žití podle pravidel či očekávání jiných lidí. Je na čase změnit priority a definovat svou vlastní osobnost a životní prostor. Stará realita končí a to, že vás zaplaví střídající se nejistota s očekáváním, je jen náznak toho, že cesta vpřed má mnoho možností.





1. 5. 2020

Díky dlouhodobé pilné práci, námaze, procitnutí, pochopení aktuální situace, popudu k soběstačnosti, využití zkušeností a mnoho dalšímu se můžete postavit na startovní čáru. Dřina či chrabrost se vyplatily, dosáhli jste první mety, pokročili jste a tím se něco uzavírá a jiná trasa otevírá. Možná se budete na chvíli cítit ztraceni. Možná se ve vaší mysli objeví dlouho pohřbené otázky o sobě, o svých schopnostech, hodnotách, skutečných potřebách. Netrapte se, že jste zmateni, tento proces může trvat do konce roku a odpovědi se mezitím budou často měnit.

2. 5. 2020

Sobota bude trochu jako na houpačce. Pokud se vyhýbáte nějaké práci, ať vnější, či té vnitřní na sobě, pak budete stále více konfrontováni se svou vlastní nezodpovědností. Život vám tak může připadat těžký, složitý a nespravedlivý, ale o to více vás sám život postaví do situací, ze kterých si budete muset už pomoci sami. Ale nebojte se, přijde to, s čím si dokážete poradit. Vše, co uděláte, jsou už první krůčky na dalších deset let vedoucí k bezpečnému stavu a stabilním hodnotám.

3. 5. 2020

Neděle si všímá detailů. Vše, co budete dělat, nad čím budete přemýšlet, co se vám mihne před očima, si zaslouží vaši pozornost. Například kolik z vašich znalostí, názorů či každodenní rutiny je založeno na okolnostech či přesvědčení jiných lidí? Nestojí přátelství a láska na pocitech viny, nedostatečnosti nebo soupeření? Tančete na vlastní melodii anebo alespoň na melodii dle svého výběru a uvidíte, jak budete šťastnější a efektivnější.