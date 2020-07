NUMEROLOGIE na týden: Čtvrtek bude plný změn, pátek zase emocí

Numeroložka Lenka Lippertová Suchardová vypracovala rozbor na nadcházejících sedm dní speciálně pro čtenáře TN.cz. Přečtěte si, co vás tento týden čeká.

20. 7. 2020

V pondělí se na věci dívejte z jiného úhlu a budete ohromeni nadhledem, který získáte. Snažte se být k sobě upřímní. Před očima se vám mihnou záběry z vašeho života a vy tak zjistíte, jak se časem měnily vaše pocity, kým jste byli kdysi a kým jste nyní. To, co vám léta leželo na srdci, hrudi či v zádech dnes můžete sejmout. Někdo z vašeho okolí se může nacházet v podobné situaci, vzájemnou nápomocí si ulevíte dvojnásob.

21. 7. 2020

V úterý buďte ochotni naslouchat, pozorovat a spolupracovat. Dnešní den oživuje spoustu otázek a hledání odpovědí na ně. Neodklánějte se od reality a vezměte v potaz každou maličkost, která vás nenechává v klidu. Něco už dosáhlo vrcholu, dotýká se stropu trpělivosti, čekání, přežívání a je nutné neodsouvat řešení. Nerozptylujte se jinými činnostmi, ale začněte přemýšlet a plánovat, jak z toho ven. Odstraněním nerovnováhy se zbavíte alergií či jiných psychosomatických potíží.

22. 7. 2020

Ve středu máte potřebu ukázat se v tom nejlepším světle. A proto se budete snažit vší silou kontrolovat své chování a potlačovat emoce, zejména vztek a nenávist. Během dne najděte způsob, kde a jakou aktivitou byste mohli svou vnitřní sopku nechat vybuchnout. Nezůstávejte v pasti, nedržte v sobě problém, který by dříve či později vyústil v nemoc. Jakákoliv terapie, fyzická, duševní i duchovní, je uzdravující.

23. 7. 2020

Ve čtvrtek velmi jasně rozpoznáte, zda svůj život vedete správným směrem. Buď bude vaše kolej volná a ve všech směrech průjezdná, anebo vás každou chvíli zastaví nějaká překážka. Pak nezbývá než se zamyslet. Dnešek nabádá ke změnám, návštěvám, cestování, oživení stereotypu a s odvahou udělat něco, čemu jste se dlouhodobě vyhýbali. Vizualizujte si svůj cíl či sen, kráčejte vpřed, minulost ponechejte za sebou.

24. 7. 2020

Pátek nás ovlivňuje především emocionálně, mohou s vámi cloumat bouřlivé city a lamentování. Snažte se spíše najít pozitivní stránky partnera nebo lidí, se kterými budete vtaženi do problémů. Můžete najít nebo potkat dlouho neviděného přítele/přítelkyni, bude-li tomu přítomen i váš protějšek, nezavdávejte příčinu k žárlivé scéně. Snažte se den prožít v porozumění a úctě s druhými.

25. 7. 2020

V sobotu se připravte na načekané problémy, doma i na cestách. Pokud bude ve vzduchu stres, podrážděnost a emoce, jako žárlivost, podezřívavost, zanedbávání, pak by vše vedlo k destruktivnímu konci. Dnešek si žádá klid, nejlépe meditaci. Zaměřte se na užitečné a praktické věci - rozvrh aktivit dne či víkendu, pravidelné jídlo, dostatečný odpočinek, četbu, rozjímání, zlepšení situace v manželství…

26. 7. 2020

V neděli si všímejte nejen svých potřeb, ale zajímejte se i druhé. Zastavte se, sledujte a přemýšlejte. Můžete vidět, co dříve unikalo vašemu zraku. Možná je někdo, kdo by uvítal vaši pomoc, radu, váš čas. Naslouchejte sobě, ostatním, nechte na sebe působit jemnější vibrace celého okolí. Tak snadno zjistíte, v čem se pohybujete a proč se možná nemůžete hnout z místa. Ukojte své smysly něčím, co je vám osobně příjemné, což vás nabudí energií na mnoho dalších týdnů.