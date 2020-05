NUMEROLOGIE na týden: Konečně si ujasníte, kdo jste. Na nikoho netlačte

4. 5. 2020

V pondělí se díky emocím zviditelní stav, o kterém si myslíte, že je normální, a přitom vám vytváří zaslepenost, zmatenost, točení se v kruhu či přímo vězení. Najednou vidíte, slyšíte, cítíte a víte, kdo jste a co potřebujete. A může to začít maličkostmi, něco ochutnáte, změníte barvu vlasů, pořídíte si zajímavý kousek do své garderoby, oslovíte někoho nebo objednáte lázně.

5. 5. 2020

V úterý na nic ani na nikoho netlačte. Buďte trpěliví, nechejte věci rozvinout svým způsobem i časem. I kdybyste se snažili něco udělat, zrychlit či něčemu zabránit, to vše jsou jen irelevantní pokusy a vyhýbání se tomu, na čem skutečně v tuto chvíli záleží. V pomalejším tempu se dokážete seznámit s lidmi různého postavení či myšlení, dívejte se a poslouchejte.

6. 5. 2020

Ve středu se nebojte požádat o výpomoc tělesnou, psychickou, mentální, technickou, stavební či organizační. Pokud ponesete na svých bedrech více, než zvládáte, pak nebude daleko k pláči. Emocionální bolest srdce nebo fyzická bolest z úrazu či celková vyčerpanost jsou varovným vykřičníkem, že už jste se dotkli stropu a je potřeba se něčeho zbavit.

7. 5. 2020

Čtvrtek přináší příležitosti i omezení, ve všech věcech buďte praktičtí a disciplinovaní. Možná budete mít pocit, že nejste dostatečně připraveni na novou výzvu v pracovní oblasti, ale pokud překonáte tento dočasný strach a nedostatek sebedůvěry, budete překvapeni následnou odměnou. Od odpoledne až do neděle si najděte prostor na regeneraci těla a psychické vyladění. Tento zdroj poslouží v dalších týdnech k jednomu či více vlastním přechodům z jednoho bodu do dalších.

8. 5. 2020

V pátek jsou intuice, citlivost a vzpomínky na zkušenosti pocitové i zážitkové mnohem více zesíleny než vědomí a logika. Tyto dva protichůdné světy však můžete spojit, čímž získáte sílu a důvěru vůdce a současně takt a jemnost diplomata. Tímto způsobem pak ostatní nenásilně povedete správným směrem a udržíte harmonii i v potenciálně nesourodých situacích.

9. 5. 2020

V sobotu může malý detail v rodinných záležitostech vyvolat otřesy. Vyjde najevo pravda a s ní příležitost očistit a uzdravit vztah, který byl poškozen mylnými představami. Skutečné vztahy se stanou silnějšími, ale ty povrchní se rozpadnou. Můžete se setkat s atraktivním člověkem, ale výzvou tohoto shledání je uvědomit si své vlastní bytí, hodnotu a citlivost.

10. 5. 2020

V neděli vás objektivní důvody popostrčí k optimistickému vidění budoucnosti. Nová myšlenka a projekt vzbudí zájem, zvýší energii, motivaci komunikovat více s ostatními a zjednoduší cestu k získání financí. Se smyslem pro humor a vášnivému postoji přitáhnete nejen jiný typ lidí a tím i podporu z neočekávaných zdrojů, ale naladíte se na zvláštní frekvenci, díky které pak budete informováni o tom, jaké jsou vaše další možnosti a budoucnost.