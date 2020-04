NUMEROLOGIE na týden: O víkendu otevřete oči, zažijete něco nezvyklého

6. 4. 2020

V pondělí se slyšitelně rozezvučí jedno z témat tohoto měsíce, a to peníze, vlastní síla a jiskra. Měli bychom rozpoznat, jakým "potrubím" a směrem nám energie odchází a v dalším kroku bychom měli dokázat kohouty utáhnout a některé přímo uzavřít. Tímto zviditelněním nesmyslných úniků se nám nastřádá vlastní energie, se kterou můžeme hospodařit výhodněji tak, aby se nám vrátila nazpátek ve větším objemu. Staňte se ředitelem své vlastní energetické a finanční banky.

7. 4. 2020

V úterý více než kdy jindy zatoužíme po vztazích upřímných, láskyplných, bezstarostných. Otevírá se srdce a nejraději bychom trávili čas v romantické pohádce anebo v herně mateřské školky. Jako v kresleném filmu nám nad hlavou začnou létat třpytící se hvězdičky, blikající srdíčka a barevné kytičky, naše JÁ hledá teplo, něhu, lásku a mazlení. Proto se spojí do páru anebo do týmu takoví lidé, kteří budou vzájemně ladit s podobně zářícím neonem nad hlavou.





8. 4. 2020

Ve středu se nejspíše nebudete cítit příliš komfortně, jako byste byli v cizí kůži, něco na vás lezlo nebo se zkrátka v sobě nevyznali. Je to zvláštní den s těžkými čísly, proto si na sebe nenakládejte příliš povinností, zařizování anebo fyzického či duševního maxivýkonu. Odpoledne můžete být natolik vyčerpaní, že vás i maličkost dokáže vytočit. Proto se distancujte od lidí, u kterých by byl možný konflikt či hádka, abyste nezpůsobili sobě či jiným trvalé újmy.





9. 4. 2020

Pokud se cítíte unavení, raději čtvrtek prospěte, prolenošte nebo alespoň zpomalte. Nenuťte se do fyzických aktivit, které by přesáhly hranice možností a sil. Odpoledne je nebezpečné na zkolabování nebo úrazy. V domácí atmosféře udělejte pár drobných oprav, pochutnejte si společně na jídle, povídejte si a zahrajte si dohromady společenskou hru. Více se tak nejen spojíte, ale i dozvíte, co někomu vadí nebo co by potřeboval, a dohodnete se na dalším postupu. Čtvrtek tedy podporuje rodinnou terapii a meditaci.

10. 4. 2020

V pátek vyhrává element ohně, který nabízí dvě cesty. První je zábavná, dobrodružná, vzrušující, optimistická a nadšená. Mozek se těší novým informacím, poznávání sebe sama i okolí, a to vše umí bleskově použít v konkrétních situacích prostřednictvím hry a legrace. Ta druhá cesta je přesný opak té první, tzn. že v hlavě proudí více pesimismu, kritiky, nespokojenosti a místo, aby žár ohně vycházel navenek, tak sežehává vše uvnitř. Chudák žlučník, v tomto případě pomůže cokoli hořkého, i pivo.

11. 4. 2020

V sobotu nezůstávejte jen u rutinních činností, postarejte se o mnohotvárnost zájmů, aktivit, míst. Čím více rozšíříte své obzory, o to větší budete mít radost ze života. Otevřete oči a nastražte uši, zažijete něco neobvyklého. Sobota však nebude jednoduchá pro ty, kteří bojují se žárlivostí, sobeckostí a majetnictvím. Takoví lidé pak budou mít ze strachu o nějakou nebo něčí ztrátu přehnané, nerealistické nebo hloupé požadavky na partnery a blízké.

12. 4. 2020

V neděli hraje prim rovnováha. Jakékoliv emoční vychýlení se totiž podle intenzity prožívání dříve či později ukáže skrz tělo. Se vztekem si můžete snadno přivodit úraz, zablokovaná záda, zánět, slepé střevo, cystu či vřed. S lítostí pak dýchací potíže, infekce močového ústrojí, střevní problémy nebo svalové křeče. Vše je možné. Na druhou stranu při opatrnosti a uvědomění si svého myšlení a chování se můžete všech dlouhodobě trvajících problémů zbavit. Neděle bude nadprůměrně léčivá, nejsilnějších a nejrychlejších účinků dosáhnete v přírodě.