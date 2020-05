NUMEROLOGIE na týden: Oživí se staré křivdy, neopakujte chyby

18. 5. 2020

V pondělí začnete vnímat extrémní sílu ve vzduchu, v sobě i v ostatních lidech. Co s tím uděláte? Jste-li spokojení, použijete ji k vývoji, posunu, k rozproudění něčeho a můžete být dvojnásob šťastní. Pokud se této síly zaleknete a ustoupíte, pak nepříjemný tlak na hrudi probudí další strachy a démony. A nejen to, jiní lidé by mohli tohoto vašeho stavu a vás zneužít.

19. 5. 2020

V úterý stojí proti sobě síla ega a jemnost srdce. Ale není nutné, aby došlo k boji, naopak učiňte vše pro to, abyste vyvěsili bílý prapor. Vůle může jít ruku v ruce s empatií a laskavostí. Začněte sami u sebe, až to uvidí ostatní, buď se přidají, anebo je na čase se s nimi rozloučit. Nenechte krutost, manipulaci, iluze a klam zničit vaše srdce, sny a potenciál.

20. 5. 2020

Středa je s použitím jemných sil velmi praktická. Řešíte-li nějaký problém, máte zmatek v otázce, kam patříte, jak se rozhodnout, co dělat, pak je nutné se na situaci podívat s určitým odstupem. Emoce ponechte stranou, aby vás nezaváděly zpátky. Optimismus a víra vás dovedou k úspěchu. Jestliže uchopíte jádro problému a začnete věřit sobě i vyšším silám, pak vám do cesty přijdou osoby, které vám ochotně pomohou.

21. 5. 2020

Čtvrtek je opět trochu náročnější. Síla agrese a dominance stoupá a způsobuje nebezpečnou nerovnováhu. Vidíte, jak se okolo vás hroutí pohodlné, známé a bezpečné aspekty. Je to jen proto, aby se vytvořila cesta pro nové začátky, po kterých buď toužíte anebo o nich nemáte ani páru, ale jsou pro vás dobré a důležité. S ženskou energií navodíte balanc a klid, a nemáte potřebu pokračovat v minulosti a opakovat stejné chyby.

22. 5. 2020

V pátek nastal čas na uvolnění vnitřních tlaků, způsobených hromaděním nevyjádřených pocitů. Odlepte se od této tíhy, aniž byste ublížili sobě nebo někomu jiného, a záhy ucítíte, jak se vám vaše síla vrací. Bez ohledu na to, jak úžasní, nebo hrozní, se vám zdají lidé kolem vás, jste to vy, kteří je máte nebo ve svém životě potkáváte. I oni jsou odrazem vaší reality. Přijetím ostatních takových, jací jsou, můžete konečně být tím, kým jste - originální bytostí, ne kopií.

23. 5. 2020

V sobotu naleznete klid, bude-li vše stát pevně na svých základech a pojede dle vašich představ a časového rozvrhu. Nedovolte však, aby se zdravá potřeba změnila v nenasytnou touhu zmocnit se majetku, lidí, času a perfektních výsledků, což by vedlo k naprostému vyčerpání až zničení. Spíše jen tak poseďte s rodinou, přáteli, povídejte si, kochejte se přírodou, zastavte se na čaj nebo zmrzlinu…

24. 5. 2020

V neděli bude mít někdo kvůli přecitlivělosti ega potřebu se vyplakat a jiný zase příliš nařizovat a organizovat, ale jen proto, aby nebyl více zraňován. Vždy bude na jedné straně žena - matka, babička, tchyně, dcera, švagrová, nadřízená, ale může to být i naprosto neznámá žena, která bude charakterově připomínat ženu blízkou. Tímto se oživí stará křivda. Zbytečně se netrapte, použijte toto téma k terapii. Nejen že se vám uleví, ale na stejnou či podobnou návnadu se už nechytíte.