NUMEROLOGIE na týden: Po tvůrčí střede přijde problémový čtvrtek

17. 8. 2020

V pondělí se u vašich dveří objeví několik příležitostí a vy máte šanci využít všechny a teď hned. Ať v práci nebo na dovolené budete cítit potřebu zavést systém, dodržet harmonogram i své zásady. Snažte se věnovat více času svým blízkým, abyste předešli nedorozumění v budoucnosti kvůli nedostatečné komunikaci a nevyventilovaným nahromaděným pocitům. Nepřehlížejte zdravotní potíže a obraťte se na odbornou pomoc.

18. 8. 2020

Pokud trávíte úterý na dovolené nebo na cestách, pak je to nejideálnější čas. Abyste se neunudili, zvolte velmi aktivní a bohatý program nebo vybočení z plánované trasy. Energie a nadšení narůstá, vše vás bude zajímat, stále budete v pohybu. Najděte si v blízkosti vašeho pobytu kulturní vyžití, návštěvu zajímavých míst, muzeí, hradů a zámků. Příjemně vás povzbudí, naladí a inspiruje poslech klasické hudby. Dámy mají velikánskou moc zapůsobit a ulovit vyhlídnutého muže.

19. 8. 2020

Středa je velmi zajímavý a tvůrčí den, na který dlouho nezapomenete. Pohrnou se k vám nabídky jak v profesním, tak i v soukromém životě. Záleží jen na vás, co z toho si vyberete. Aby to byla správná volba, nalaďte se na své srdce i mozek - co cítíte? Je-li to nadšení a přísun energie, pak je rozhodnuto. Cítíte-li však vztek, píchání u srdce, hořko v puse, pak rychle pryč. Začněte si vychutnávat život plnými doušky, trochu bezstarostnosti vám neuškodí. Za volantem se však vyplatí větší ostražitost, rizika nehod dnes nepodceňujte.

20. 8. 2020

Ve čtvrtek můžete čelit problémům či rozdílným názorům se svými vrstevníky. Nicméně díky vytrvalosti nebo toleranci překonáte všechny překážky i nedostatky. Naštěstí to nepoznamená rodinný život. Výlet, procházka nebo zábavné hry či sport vám pomůžou překonat stresující okamžiky. Vzroste zájem o duchovní život, protože budete chtít porozumět dané situaci a udržet si vyváženou mysl. Buďte opatrní s investicemi a výdaji, nemuseli byste se dočkat dlouhodobého uspokojení a návratnosti.

21. 8. 2020

Pátek je aktivní, zábavný, společenský, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Zvládnete vyřídit spoustu schůzek, telefonátů, zpráv. Abyste měli po celý den skvělou náladu, na všechno se dívejte s nadhledem. Smutek či prázdnotu tak rychle nahradí radost, případně zamilovanost. Lákavé pro vás bude i nakupování, neodoláte výhodným slevám věcí, které vám přijdou právě dnes pro život důležité a zainvestujete též do zážitkového víkendu nebo atraktivní dovolené.

22. 8. 2020

Sobota dodává harmonii, mírumilovnost, vyrovnanost, oddanost, a také vzájemnou komunikaci a spolupráci. Pozor na nestřídmost, přehánění a nesmyslnou potřebu stále více a více poznávat. Pokud budete roztržití, náladoví, přecitlivělí a nerozhodní, odejděte do klidu, odpočiňte si, vydýchejte to. Den přeje snění, vzpomínání, zamilovávání a pocitům bezpečí útulného domova a náruče. Citlivěji vnímáme obrazy všedních i zázračných chvil, běžte na výstavu, podívejte se na film, přečtěte si napínavou knížku.

23. 8. 2020

V neděli přemýšlejte o hodnotách jako je láska, přátelství, pochopení, moudrost a zodpovědnost. Proto vyhledávejte spíše klid a ticho než akci a vzrušení. Napadne vás spousta hlubokých myšlenek, které můžete dále rozvíjet a šířit. V tomto hledání a analyzování vám pomůže návštěva kostela nebo jiného klidného či duchovního místa. Vaše intuice a srdce vám budou tím nejspolehlivějším rádcem. U partnera zatoužíte po opravdové a hluboké duchovní spřízněnosti.