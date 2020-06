NUMEROLOGIE na týden: Pondělí bude energické, v sobotu si dopřejte

1. 6. 2020

Pondělí je mimořádně sebevědomý, temperamentní a citově silný den a tato energie nás bude provázet po celý měsíc. Máte-li tedy problémy s nízkou sebedůvěrou a sebehodnotou, červen vám pomůže k prosazení se, k nastartování něčeho nového, nebo k chopení se moci. Vyčerpanost můžete doplnit přes cokoli příjemného, fyzicky aktivního, zamilováním se anebo znovuzažehnutím jiskry v letitém vztahu. S velkou opatrností se pohybujte tam, kde jsou ve hře majetek a finance.

2. 6. 2020

Úterní témata se točí kolem jistot, finančních, materiálních, ale i citových. Zkuste se na ně zaměřit z jiného úhlu a bez růžových brýlí, bez nalhávání sami sobě. Opravdu je nechcete měnit? Opravdu jsou stále příjemné a naplňující? Opravdu…? Neklid jen tak nepoleví, dokud si nepřiznáte, že je čas na řešení. Mozek potřebuje sílu a bude žádat více cukru, ať se nacpete ovocem, čokoládou nebo báječným koláčem, rozplývejte se nad každým soustem.

3. 6. 2020

Ve středu nás čeká zmatené prožívání v citové a emoční oblasti. Pokusíte se o cokoli, a často nevědomě či nechtěně, abyste prožili vzrušení, dramatickou scénu, konkrétní zkušenost nebo rychlý životní přechod do neznáma. Můžete projít i bolestnou citovou proměnou v přátelských či milostných vztazích, doma i v práci, nebo jen ve svém nitru. Během dne prokládejte duševní činnosti či myšlenkový kolotoč fyzickou prací či sportovní aktivitou.

4. 6. 2020

Ve čtvrtek se budete cítit silní, odvážní a neporazitelní. Máte možnost přenést se přes své vlastní stereotypy, bloky v myšlení či křivdy. Dovolte sami sobě být svobodnější. Opusťte klec, i když se zdá být dokonale známá, důvěryhodná a jistá. Ale proč byste nemohli něco dělat jinak, proč byste nemohli mít jiný sen? Využijte dnešek k nalezení sebe sama. Ke každé myšlence přistupujte co nejoriginálněji. Nebojte se překročit svou vlastní hranici a zariskovat.

5. 6. 2020

Pátek může být zmatený nejen pro lidi, ale i pro zvířata. Vyjížďku na koni proto raději odložte na zítřek, při venčení mějte svého miláčka na vodítku a při jízdě v blízkosti lesa či pole buďte ostražití kvůli přebíhající zvěři. Pokuste se utřídit si hodnoty a priority. Cílem je najít chuť, radost, optimismus, hravost a lásku k životu. Opusťte vše, co vám doteď škodilo, ať se to týká práce, povinností, nespolehlivého partnerství nebo bydliště.

6. 6. 2020

Sobota je nejpříjemnější den z celého týdne. Máte se na co těšit - tolik zábavy, setkání a seznámení jste už dlouho nezažili. Můžete dokonce zažít osudové záležitosti. Nabijte se ve společnosti zábavných a nejlépe mladých lidí. Udělejte si radost a kupte si nebo vyrobte zajímavý módní doplněk, umělecký předmět nebo suvenýr z cest. Na večer si naplánujte posezení s přáteli či sousedy.

7. 6. 2020

Díky nadměrné energii se v neděli vrhnete do všech možných aktivit, budete toužit po jakémkoli dobrodružství a zdolání konkrétního bodu nebo vrcholu. Kontrolujte své chování, jednak abyste nepřekročili své hranice možností a nebyli pak vyčerpaní a dále, abyste druhým příliš nenařizovali, jak se správně chovat a co, jak a kdy mají dělat. Cokoli dnes zahájíte s úspěchem hravě zakončíte. Po dobrém obědě si bude chtít tělo na chvíli odpočinout, vše strávit. Kdyby bylo v pohybu, cítili byste tíhu v žaludku, objevily by se křeče, plynatost a další neduhy.