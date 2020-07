NUMEROLOGIE na týden: Pondělí bude plné změn, pátek upevní vztahy

Numeroložka Lenka Lippertová Suchardová vypracovala rozbor na nadcházejících sedm dní speciálně pro čtenáře TN.cz. Přečtěte si, co vás tento týden čeká.

13. 7. 2020

V pondělí vás mile zaskočí příjemná změna, tělesné pocity i mentální naladění bude uvolněné a optimistické. Pokud by se přeci jen během dne objevil problém, většinou se po chvíli vyřeší sám od sebe. Nebojte se být více soustředění na své nové Já, protože vám ukazuje, jak se sebou šetrněji zacházet, co vám dělá dobře, co vám dlouhodobě chybí. Můžete dostat lákavou nabídku, zdravé riskování se dnes vyplatí.

14. 7. 2020

Úterý se bude odehrávat především na úrovni partnerské a vztahové. Rozum a city budou mezi sebou vést dialog, co je očekáváno od okolí a co svému okolí předáváte vy sami. V minulosti prožité radostné i smutné chvilky se ocitnou na miskách vah. Strachy, nejistoty a tápání se vynoří a přimějí vás vidět věci jinak. Osud, spravedlnost, pokora a ocenění nabraných zkušeností získávat i opouštět, to jsou témata dnešního dne.

15. 7. 2020

Ve středu může být pro vás vyčerpávající přijmout a pochopit nějakou informaci nebo situaci. Buď vás něco překvapí na dovolené, nebo budete muset na dálku řešit něco v práci či s dětmi nebo rodiči. V danou chvíli sice nebudete vědět, jak se k tomu postavit, ale po poledni už uvidíte věci jasněji a konkrétněji a velice rychle si se vším poradíte. Bez zvýšené komunikace to však nepůjde, tudíž bude třeba osobní dialog, ale i mnoho telefonátů a mailů. Pokud jste v zahraničí, ujistěte se, že váš telefon je na příjmu a můžete ho bez problémů používat.

16. 7. 2020

Čtvrtek je dosti fyzicky i emocionálně náročnější, pracovní úkoly, ale i jiné povinnosti se na vás sesypou. A tak se nedivte, padne-li na vás únava. Abyste tomu všemu nepropadli, je důležité se zastavit a nekonat dřív, dokud si nejdříve vše do detailů nepromyslíte. Intuitivně pak poznáte, co je třeba v danou chvíli upřednostnit. Během dne pamatujte na krátké přestávky – na odpočinek, jídlo, uklidnění, meditaci, utřídění si myšlenek. Velmi pomůže posezení u stromu, nebo pohrávání si s kamínky.

17. 7. 2020

V pátek se při delším pozorování dokážete zahledět do nitra lidí a také těch vztahů, kde vám buď něco uniká, nebo si máte uvědomit problém či naopak klady. Tím pádem některé vazby prohloubíte, jiné posunete na nižší úroveň a některé necháte v klidu duše odejít. Těmito kroky se vaše duše ocitne ve stavu smíru a prožívá svou vlastní svátečně nasvícenou atmosféru. Večer by mělo být vše zklidněné, aby napětí mohlo spontánně odcházet.





18. 7. 2020

Sobotu věnujte převážně tomu, co vám přináší radost, uvolnění, pocit harmonie, klidu. Budete mít potřebu přemístit se na jiné místo a hluboce prožívat atmosféru nebo city. Energie dnešního dne se dokáže rozprostřít v čase i prostoru, fyzická a mentální stránka se může rozdělit a být každá někde jinde. Můžete si mírumilovně pohovořit na dálku s někým, s kým to v realitě není možné, buď se spolu nebavíte a nebo je na onom světě. Sami v příštích dnech uvidíte, jak se tento váš počin odráží v realitě.

19. 7. 2020

Neděle dodává velmi mnoho energie a je tudíž složitější na sebeovládání. Každý se bude zabývat více sám sebou a svým vlastním sebeprosazením. S touto průbojnou energií se tím pádem snadno dostanete do konfliktu, ať v domácím prostředí, nebo na ulici či v obchodě, protože si budete trvat na svém názoru, který však ne vždy bude správný. S narůstající energií současně můžete cítit zlepšení kondice a zdravotního stavu, ale i finančního konta.