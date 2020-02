NUMEROLOGIE na týden: Pondělí bude výstřední, středa náročná

17.2.2020

Pondělí bude výstřední a odchylující se od normálu v běžných situacích. Hlavu vám mohou zaplnit myšlenky plné obav ze ztráty nebo nedostatku hmotného blahobytu. V takových situacích bude nejlíp se proběhnout, vyjít několik pater nebo se jinak fyzicky zaměstnat. Pak dokážete v konkrétních věcech rozumně postupovat. Chvíli přemýšlejte, než něco z úst vypustíte. Vše, co vyřknete, se rychle uskuteční. Slibujte jen tolik, kolik můžete.

18.2.2020

V úterý pečujte o sebe a svou rovnováhu. Do souladu je třeba dát práci a rodinu, půvab i nepříjemnosti, pragmatismus a pocity… Nenechte se ovládat agresivitou, zvláště jste-li tlačeni někým nebo něčím do kouta a vy nemůže žít svobodně a jít vstříc svým vlastním zážitkům. V dnešním dni je spousta energie, se kterou můžete i hory přenášet. Je tedy mnohem jednodušší zdolat všechny překážky, a to zvyšuje možnosti seberealizovat své osobní cíle.

19.2.2020

Středa vyžaduje kvalitní organizaci, pevné myšlenky, vůli a psychickou sílu. Ideální, když si udržíte lehkost a otevřenost namísto tvrdohlavého a nepružného myšlení. Pak vás cesta povede k svobodnému a neomezenému vyjádření emocí a potřeb. Den v sobě skrývá i hlubokou duchovní stránku, takže na jeho konci pak můžete být omámeni zážitkem nebo získanou moudrostí a díky tomu uděláte převratný krok k nové životní filozofii.

20.2.2020

Ve čtvrtek se projevuje v různých formách přemíra energie instinktivní, sexuální a tělesného vnímání. Sami sebe nastavte tak, abyste byli vyrovnaní, spokojení a líbilo se vám to. Pokud si libujete v bouřkovém nečase, pak si vytvoříte tsunami nekontrolovaných hysterických záchvatů. Čím více pochopení, jemnosti, diplomacie a pozitivního přístupu vložíte do srdce, do toho, co říkáte a s jakým klidem se prezentujete, pak tuto atmosféru a porozumění přenesete i na ostatní.

21.2.2020

V pátek se zvýší intuice, citlivost, emoční i sociální vnímání, čímž můžete snadno vstoupit do duše ostatních. Ale ne proto, abyste byli v pokušení s nimi manipulovat, ale abyste je pochopili a vysvětlili si tak něco, čemu jste doteď nerozuměli. Můžete si tedy pomoci navzájem. Dnešek poráží lenost a vy tak může dodělat to, co jste zanedbávali, práci, ale i sport, odpočinek, rodinu, úklid…. Večer si dopřejte cokoliv na uvolnění od stresu, starostí, povinností nebo bolesti.

22.2.2020

V sobotu převládá ženská energie, proto se postarejte o své tělo i duši, dodejte si vše lahodné, pěkné a voňavé. Po takové péči pak s novými silami dojdete na jinou úroveň kvality. Podívejte se kolem sebe, co vše vám dokáže udělat radost? Vždy v něčem najdete krásu a hojnost. Tématem dnešního dne je dojít k vděčnosti. Zůstaňte s rodinou nebo milými přáteli. Protože je zesílena emocionální stránka, budou vaše reakce na vše rychlejší a silnější. Všemi póry tak dnes můžete s vysokou rychlostí vyléčit vaše tělo i vztahy.

23.2.2020

V neděli se stáváte alchymisté vlastního životního elixíru. Snažte se přenést nad limity, které jste si sami stanovili. Můžete to udělat mnohem jednodušeji, když prostřednictvím svých zkušeností, intuice a hravosti vykouzlíte ve své hlavě nové světlo a radost ze života a to, co vám doposud přinášelo tíhu a utrpení, rozpustíte. Začněte sami k sobě být laskaví. Díky nové vitální energii získáte i značnou dávku kvalitního sebehodnocení bez nutnosti vnějších potvrzení. S touto vnitřní reformou učiníte velký krok k dosažení svých cílů.