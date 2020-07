NUMEROLOGIE na týden: Pozor na vítr v peněžence i nabitý pátek

Numeroložka Lenka Lippertová Suchardová vypracovala rozbor na přístích sedm dní speciálně pro čtenáře TN.cz. Přečtěte si, co pro nás čísla na tento týden přichystala.

6. 7. 2020

Pohoda pondělního dne je závislá na tom, jak se cítíte, jste spokojeni a odpočinuti. Všichni ti, co jsou unavení a naštvaní, budou ještě více netrpěliví, přehánějící a kritičtí. I když si dnešek pohrává s naším nervovým systémem, můžete tyto výkyvy zklidnit sebekontrolou.

Také v lásce máte chuť zažít divoké scény, buď se pustíte do milostné aférky anebo vyzkoušíte nalákat zpět do své náruče bývalého partnera. Hodně odpočívejte, radujte se z maličkostí a vychutnávejte slasti života.

7. 7. 2020

V úterý můžete mít mnohem větší úspěch, nebudete-li se bát promluvit s cizincem, i kdyby to mělo být za pomocí rukou a nohou. Váš ochotný přístup a milý úsměv neskončí určitě bez odezvy. Tento den je zalitý sluncem, naplněn harmonií, láskou, potěšením. I práce se pro vás stane větší zábavou. Protože se až nadmíru projevuje touha po něčem úžasném, pozor na vítr v peněžence, zvláště v ukvapeném zkratu mysli.

8. 7. 2020

Středa dává zelenou definitivnímu ukončení všeho, co se dlouhodobě vleče, včetně chronických zdravotních potíží. Mnohem více si dnes uvědomíte, kdy jste naposled měli čas na sebe a jak moc vám chybí svoboda a možnost vypnout. I v partnerství ukážete více odvahy a sdělíte nebo uděláte to, co už dlouho leželo ve vaší hlavě. Průbojnost až netaktnost nabere obrátky mezi 12. až 17. hodinou.

9. 7. 2020

Ve čtvrtek se vám naskytnou možnosti, jak se ukázat v tom nejlepším světle a ve správný čas a před důležitou osobou předvést své schopnosti, díky čemuž získáte zajímavé finanční nebo jiné bonusy. Ve vztazích však harmonii neočekávejte, spíše boj o vítězství. Protože se tato energie ponese celým odpolednem, zasáhne nejen pracovní kolektivy, ale i členy rodiny. Proto jakékoli složitější debaty odložte až po 18. hodině.

10. 7. 2020

Pátek je přemrštěný prací a aktivitami, ale čím blíže k večeru, tím více se budete cítit znaveni tím vším zmatkem. V tomto stavu raději neodjíždějte na dovolenou nebo na své oblíbené chaloupky. Je-li to možné, odložte cestu po 19. hodině nebo na zítřek. Ženám dnes přeje možnost vydobýt si svého muže s použitím rafinovaného oblečení nebo chování.

11. 7. 2020

Sobota touží po klidu a vyrovnanosti, nicméně bude nutné o ni každou chvíli bojovat. Snažte se přijít na to, do jakých extrémů zacházíte a je-li nutné dál v tomto pokračovat, zvláště pokud vidíte úbytek sil, kreativity či schopnosti se uvolnit a radovat. Z nepohody vám dnes mnohem rychleji vyskočí vyrážky i ekzémy. Relax najdete v posezení u vody a přísun energie zvýšíte pitím minerálek nebo jiných kvalitních nápojů.

12. 7. 2020

V neděli vás neporazí žádná událost ani člověk, naopak ze všech nepříznivých situací vytěžíte cenné zkušenosti, které dokážete hbitě a beze zbytku zhodnotit. V citovém životě to však může vypadat jako na houpačce, vinu hledejte především v nedbalé komunikaci a nerespektování osobního prostoru a potřeb. Bydlení, nevyhovující práce, problematické vztahy, kolísavé zdraví, to vše projde prověrkou, abyste docílili pozitivní změny.