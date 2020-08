NUMEROLOGIE na týden: Středa bude sebevědomá, sobota zasněná

Numeroložka Lenka Lippertová Suchardová vypracovala rozbor na nadcházejících sedm dní speciálně pro čtenáře TN.cz. Přečtěte si, co vás tento týden čeká.

3. 8. 2020

V pondělí vás zvídavost povzbudí natolik, že pak dokážete rychle sjednotit původní i nové informace v praktickou událost. Podnikatelský duch vám umožní rychle uzavřít návrhy smluv, spravedlnost zrychlí vlekoucí se spory a v případě potřeby získáte rady od kompetentních osob. Pokud jste osamělá duše, pak se pravděpodobně setkáte s osobou, o které jste vždycky snili. Ve stabilním svazku budete mít příležitosti k posílení a prohloubení lásky.

4. 8. 2020

V úterý nebude nic stabilní, proto nepřehánějte a buďte opatrní. Uvědomte si své skutečné možnosti. Neslibujte a nepodepisujte cokoli, dokud jste se neporadili a nemáte veškeré potřebné záruky, že tím neztratíte nějaké hodnoty, výhody nebo cíl dlouhodobě vynakládaného úsilí. Toužíte-li po klidu duše a pohodě těla, pak se odvažte učinit schůzku sami se sebou a popovídat si. Dnes máte sílu čelit všem démonům, kteří přichází z hlubin vašeho nevědomí.

5. 8. 2020

Středa je velmi ambiciózní a uděláte vše pro úspěch a výhru. Je jen na vás, abyste definovali to, co chcete a v tom podnikli iniciativní kroky. Někteří z vás si konečně uvědomí ty projekty, na kterých vám skutečně nejvíc záleží. I když narazíte na překážky, nenecháte se odradit. Vynalézavost a zvýšené sebevědomí vám dopomůže dostat se z rutiny, vymanit se z manipulativního nebo majetnického vlivu. Ego může přerůst v sexuální touhu zažít dobrodružství bez budoucnosti.

6. 8. 2020

Ve čtvrtek můžete prožít šťastné chvilky, pokud si to sami nezničíte přílišným hloubáním, chybnými logickými úsudky, prázdnotou a nespokojeností. Můžete mít spoustu nápadů, jak si zlepšit život, zkrášlit prostředí, čím udělat někomu radost. Dnešek je zaplaven romantikou, projevte více lásky svému partnerovi a k uspokojení dojdou i ti, co bývali sami. Zanedbáváte-li signály nemoci, ať už z lenosti, strachu, nebo že je považujete za nedůležité, pak to dnes u odborníka s odvahou, rychlostí a jednoduchostí zvládnete vyřešit.





7. 8. 2020

V pátek jsou vyhlídky sice dobré, ale okolnosti nejsou zcela vhodné a připravené k uskutečňování. Udržte své nadšení a potřebu realizace teď a hned, předejdete tak obtížím, šoku z chování a závisti kolegů, sousedů nebo rodiny, zmocnění se vašeho nápadu, omezení vaší další působnosti apod. Můžete být konfrontováni s materiálními problémy, týkajícími se převážně rodinného majetku či pozemků. Snažte se vypořádat klidně s tím, kdo vás přemlouvá k jejich prodeji, získání rychlých financí, anebo zapletení do zvláštních transakcí nebo obchodních vztahů.

8. 8. 2020

Sobota odvádí pozornost od reality do snů a bludných představ. Můžete být méně jistí a konkrétní než obvykle, tudíž v dnešních plánech najdete málo střízlivých myšlenek a v odvedeném díle objevíte spoustu nepřesností. Proto si raději udělejte volný den bez práce. Tím se vám zvýší regenerační kapacita, fyzická i duševní vitalita, psychická odolnost a chuť do života. A nejen to! S partnerem můžete zažít vášeň a obrovské štěstí na srdci a samotáře překvapí nezapomenutelná schůzka.

9. 8. 2020

V neděli budete mít velkou až přehnanou potřebu komunikovat, sdílet vaše nadšení a požitky. Můžete dokonce uvažovat o cestě do exotické země, nebo o usazení se v zahraničí. Jako byste upřednostňovali šílenství na úkor rozumu. Nenechte se zmást a jít nad rámec vašich možností. Úkolem dnešního dne je naopak neohromovat přebytky a uvědomit si povrchní žití. Zastavte se, rozjímejte, využijte reflexe a meditace k jinému přemýšlení o sobě a životě celkově.