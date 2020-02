NUMEROLOGIE na týden: Nával energie v úterý, zmatení mysli ve středu

3. 2. 2020

V pondělí buďte iniciativní. Když pozastavíte nebo ukončíte stereotypní jednání, uvidíte, jak se dosavadní přešlapování na místě změní v zajímavý směr. Uvědomte si své vlastní hodnoty, nebojte se ukázat schopnosti, prezentovat nápad a vzít na sebe zodpovědnost. Odpoledne je rozporuplné. Mohou přijít extrémní zvraty ve vztazích, ve kterých jste netušili problém a ani neočekávali, že někdy mohou nabrat jiný směr.

4. 2. 2020

V úterý vás zaplaví silná energie, ve které nebude chybět podnikavost a kuráž. Pomyslete na svou budoucnost, co pro ni dnes můžete udělat. Vydaná energie se vám natřikrát zpětně vyplatí. Den úžasných možností, nových nápadů, aktivit, obchodů, lidí. Může se splnit vše, po čem toužíte a když pro to něco málo uděláte, ať je to práce, povýšení, láska, peníze, domov, dovolená, zdraví, klid…

5. 2. 2020

Ve středu si s vámi váš mozek pohraje. Často vyplodí až bizarní a naprosto zmatené myšlenky. Nelekejte se toho a ponechejte všemu delší čas. Především se nepouštějte do žádných začátků a důležitých aktivit, protože by byl jejich průběh i konec nejen nevyzpytatelný, ale navíc zcela bez možnosti vašich zásahů. Jen sledujte a čekejte na "opečení" aktuálního dění, myšlenek a konečného závěru.

6. 2. 2020

Ve čtvrtek zvládnete spoustu věcí, naplno pracovat, ale i přemýšlet o svém životě. Možná si přiznáte chybné kroky nebo ztrátu smyslu a radosti v práci či partnerství. Na jedné straně vás touha přinutí jednat, ale na druhé straně nebudete vědět jak. Důležitý a rozhodný krok však učiníte pouze tím, že si vůbec uvědomíte, v čem konkrétně potřebujete změnu, výzvu, nové zažehnutí.

7. 2. 2020

V pátek se přihlásí o pozornost zastaralé křivdy a bloky. Překonejte tyto obavy a promyšleně začněte pracovat na tom, o čem už delší dobu víte a tušíte, že tomu stejně neutečete. Sami si určete, v jaké oblasti byste mohli docílit zlepšení a došli k vytoužené harmonii buď sami v sobě nebo v rodině či zaměstnání. Odpoledne přeje radosti, oceňte sami sebe a pořiďte si to, o čem vaše duše sní.

8. 2. 2020

V sobotu by vám nejlépe vyhovovalo, kdyby se vše neslo v mírumilovném a přátelském duchu. Bohužel to ne vždy vyjde. V partnerství se možná objeví krize, už nebudete mít chuť tolerovat cokoli komplikovaného, zastřeného. Snažte se však pro svůj vlastní klid mít pocit, že jste pro zjednodušení, vyřešení a dohodu udělali maximum a při tom jste neztratili svou vlastní úctu a hodnotu.

9. 2. 2020

V neděli najděte místo, kam patříte, nebo kde se cítíte dobře a obývejte ho opravdu dlouho. Atmosféra dne bude jako na houpačce, chvíli napjatá a po čase citlivá a rozesmutnělá. Proto jakékoliv problémy nebo naplánovaná složitá jednání odložte na jindy. Snažte se postřehnout jemná upozornění tělesných signálů a včas se zastavit, abyste předešli fyzickému či psychickému vyčerpání.