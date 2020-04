NUMEROLOGIE na týden: Úterý využijte ke změně, přinese ji i čtvrtek

13. 4. 2020



Velikonoční pondělí sice láká k volnosti a zábavě, nicméně situace a bohužel ani čísla nejsou nakloněna rozpustilosti. V pondělí a současně celý týden na nás působí směsice čísel, která jsou tvrdá, důrazná, uniformní, omezená a těžkopádná. Nenechejte se tím však odradit, protože i toto se dá zvládnout, a můžete si to dokonce i užít. Nastavte si nové rituály, díky kterým se uvolníte, načerpáte sílu, optimismus a možná i novou životní náplň. V jednoduchosti najdete klid a prostor pro novou stabilitu těla i života.

14. 4. 2020



Úterý můžete využít k radikální změně a k takovému rozhodnutí, které pozmění váš život a především vaše Já k nové bytosti s jiným nastavením a odhodláním co nejdříve svou vizi realizovat. Toto zrození by mohlo narušit jen časové vypětí, direktivní systém či člověk anebo opakující se podvědomé myšlenky a pohyby. Ale i to nakonec dokážete zpracovat a přeskočit. Sdělujte své pocity jen tomu, komu bezvýhradně důvěřujete, ale i tak si chraňte citlivý krk šátkem, který bude nejlépe zelený.

15. 4. 2020



Středa je velmi silný, aktivní a průbojný den. Je důležité se nenudit. Tato energie se chce prosadit jednak ve fyzické rovině, takže organizujte, přerovnávejte nebo uklízejte. Na mentální úrovni se nebraňte novým impulzům, ale také se vydávejte skrze tvoření ať slov či jiných kreativních technik. I proto se mnozí z vás pustí do psaní textů, ať inspirujících, nabíjejících, poskytujících praktická řešení či těch méně pozitivních, kritických. Nenechte se strhnout negativní lavinou, spíše zaměřte svou mysl a smysly na to, co je barevné, voňavé, melodické, otevřené i jinak uchvacující.

16. 4. 2020



Pokud jste se ve středu dostatečně nabili, pak pro vás nebude čtvrtek tolik vysilující. Především odpoledne přinese změnu v původních plánech, v dosavadních jistotách nebo fungování. Bude potřeba přerovnat priority, časový harmonogram, finanční rezervy, fyzické síly, přerozdělit domácí povinnosti nebo organizační strukturu. Není čas ani prostor na planá slova, ale dejte šanci těm, kteří jsou opravdu šikovní, schopní, pracovití, praktiční a svědomití.

17. 4. 2020



V pátek dopoledne se kolem sebe rozkoukejte, spousta věcí je v pohybu, protože během pár dní vzaly jiný směr. Snažte se doma nebo v kolektivu o udržení přátelské atmosféry, abyste mohli odpoledne společně popřemýšlet nad budoucími praktickými kroky se zaměřením na finance. Dnes máme co do činění s karmickými vlivy, svědomím, pokorou, slušností, odpuštěním a možností něco napravit. Velké uvědomění a práce, které přináší blaho i úlevu.

18. 4. 2020



V sobotu se uvolněte, nadechněte a každou možnou chvíli relaxujte skrze sluneční svit, jarní přírodu venku nebo alespoň barevnou kytičku na stole. Tímto způsobem se udržíte při síle a nic vás "nerozstřelí.“ V tomto stavu pak máte chuť udělat něco pro druhé, něco obstarat či darovat – finance, věci, radu, emocionální podporu i jinou pomoc. Zbytečné nervozity, impulzivnosti a celkového myšlenkového neklidu se zbavíte masírováním hlavy.

19. 4. 2020



V neděli naberou vnější události rychlejší spád a nezbude než se zastavit, zorientovat, zamyslet se a přizpůsobit své vlastní aktivity tomuto dění. Zvláště odpoledne se odehraje větší množství nárazových vln, což sice v prvotní chvíli vyvolá zmatek, ale vždy se najde cesta k opětovnému zklidnění. Nenechávejte se příliš emocionálně ovládat těmito poryvy, raději se trénujte v co nejrychlejším nalezení vlastního středu prostřednictvím dechu, postoje a úsměvu nejen na rtech, ale na všech orgánech i v buňkách.