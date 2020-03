NUMEROLOGIE na týden: V pondělí pomáhejte, pátek ovlivní vaše vztahy

30.3.2020

V pondělí můžete být vyzváni k radě nebo k praktické pomoci, ale také se může stát, že naopak vás ani vaše postupy nikdo vyhledávat nebude. Není třeba se hned cítit prázdně nebo chovat urážlivě. Ať tak či onak, tento týden vás propouští z určité povinnosti či závislosti. Zbavte se myšlenky, že musíte nepřetržitě pracovat, dosáhnout dokonalých výsledků, být úspěšní, nepostradatelní… I na neznámé půdě se dokážete ujmout vedení a iniciovat věci, o kterých si myslíte, že by mohly být provedeny pouze jinými. Motivací je naděje v život a láska v srdci.

31.3.2020

Úterý se dotkne lidské důstojnosti, kterou lze podporovat, chránit, ale též nám může být dána lekce, prostřednictvím které získáme zkušenosti k nezaplacení, i když s rozhořčenou náladou a nějakou tou bolestí. Toto vše vás přenese na novou úroveň sebekázně v myšlení i konání. Spravedlivým okem se pak budete dívat jinak na porušování předpisů a jakýkoliv druh ubližování, pomlouvání, manipulaci, ponižování, sabotáže apod. Toto téma bude v následujícím měsíci hojně rozkrýváno.

1.4.2020

Středeční příval obrovské energie stěží odkloníte jiným směrem. Každého bez výjimky se dotkne, vypudí nás z doupat, zbaví pozůstatků zimní lenosti a nastartuje konkrétním směrem, jak kdo potřebuje. Stoupá odhodlání a též vědomí sebe sama a svého potenciálu, se kterým jste schopni uspět. Nicméně, zatímco jedna část chce rychlý pohyb vpřed, část druhá usiluje o klidné duchovní uvědomění. Vysledujte malé detaily, které se vtěsnají do obrazu většího. Pak dokážete vidět, co vše jste nahromadili a jaký hmotný či emocionální nepořádek vás dlouhodobě omezuje. Tento týden vás povzbudí k realizaci toho, co je nezbytné a nelze již odkládat.

2.4.2020

Čtvrtek vyvolává nostalgii a touhu. Budete mít dostatek času, abyste spravedlivě posoudili svůj život a položili si upřímné otázky. Jste rádi, kým jste a kde jste? Nepotřebujete udělat více pro to, abyste se dostali tam, kde chcete být. Jsou věci tak, jak jste plánovali anebo jen předstíráte, že jsou. Žádná výzva nebude tak velká, abyste se jí zalekli a couvli zpět. Budete mít naopak sílu reagovat klidně i na nečekaná překvapení. S nohama na zemi a reálnou myslí budujete spolehlivější a pozitivní budoucnost nejen sobě, ale i rodině, firmě či společnosti.

3.4.2020

Nejen v pátek, ale celým měsícem se nese téma přátelství. Někdo nebo něco vstoupí do vašeho života, aby vám řekl či ukázal, co v tuto chvíli nejvíce potřebujete vědět. Možná se otevře problém, nevyřešená záležitost, nebo snad současné přátelství ztratí svou jiskru. Vztah může skončit anebo může být nedorozumění vyřešeno prostřednictvím upřímné a otevřené interakce. Bude-li jedna osoba ve vašem okruhu nešťastná, pak to ovlivní všechny. Snažte se být diplomatičtí, ohleduplní, tolerantní, laskaví a jemní.

4.4.2020

V sobotu věnujte pozornost stavu fyzického těla, které si po náročných dnech, možná i letech, vybírá svou daň. Okamžité zlepšení trávení, vylučování i pohyblivosti pocítíte, jakmile se něčeho pustíte a necháte své přirozenosti. Aktuální emocionální rozpoložení vás upozorňuje na vaše nesrovnalosti a vnitřní konflikty. Je třeba pochopit, které z nevyjádřených pocitů vás stále dokola zotročují a zabraňují rozpoznávat vlastní, a tudíž skutečnou sílu. Energie tohoto měsíce je hojivá a celkově uzdravující, ale jen pokud odstraníte situace, které nepřispívají k vaší pohodě.

5.4.2020

V neděli nebudete mít potřebu tlačit na kohokoli, aby přijal váš názor, nějak se choval nebo něco udělal. Svou sílu a moc aplikujte jemně a moudře tak, že dříve používanou agresivitu, manipulaci a násilnou konfrontaci vyměníte za přátelsky klidnou komunikaci. Podělte se vzájemně s ostatními o přání a společně na nich můžete zapracovat. Ženy můžou potěšit své muže dobrým jídlem, lákavým dezertem, a opačně muži stoupnou v ceně u svých žen, když něco opraví nebo přitlučou. Také společná práce doma i na zahrádce probudí staré city.