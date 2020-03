NUMEROLOGIE Na týden: V pondělí vás doženou úkoly, v sobotu hádky

9.3.2020

V pondělí si příliš nevšímejte okolí, které by vás odvádělo od vašich záměrů. Víc, než kdy jindy vás pohltí povinnosti, a i když si občas povzdechnete, jak je život těžký, nikdo jiný vás dnes z okovů nevysvobodí, jen vy sami tím, že vše odvedete ke spokojenosti vaší i ostatních. Odpoledne si zařiďte prostor a čas pro sebe, potřebujete se v klidu soustředit na své nitro, na život, na vztah s partnerem a na hodnoty, které v současné chvíli potřebujete nebo vyznáváte.

10.3.2020

Úterý je velice silné, průbojné a kreativní. Nenechávejte se ovládat strachem z možného neúspěchu, nedokonalosti, pozice apod. Věříte-li svému snu či přání, samovolně tím posílíte jiskru, nadšení, vůli a mozkové spoje, takže pak je velice snadné dosáhnout svého cíle. Konečně najdete své místo, uplatnění nebo lásku dle svých kvalit a potřeb. Tělu pomozte pohybem a vitamínovou bombou. Dnešní den přináší rychlejší zotavení a zregenerování sil.

11.3.2020

Ve středu jsou nejcitlivější částí těla vaše uši. Zvukové impulsy vám rozvibrují ty receptory, které jste kvůli něčemu v minulosti utlumili. Důvěřujte svým nynějším pocitům, nemusíte je držet pod kontrolou a není třeba se chovat dle toho, jak předepisuje norma, výchova nebo módní trend. Možná se ocitnete ve smíchu a pláči současně a věřte, že to je právě ta síla, která vás dnes přišla uzdravit. Celý den přeje ženám ke snadnému otěhotnění.

12.3.2020

Ve čtvrtek budete stále ve střehu, v netušené chvíli se něco odehraje, kde bude zapotřebí vaše praktická přítomnost, vědomosti či zkušenosti. Nečekejte až se věci vyřeší samy od sebe. Zaměřte se na oblasti, nad kterými máte ve skutečnosti určitý stupeň vlivu, abyste vytěžili bonusy a navýšili zisky. Můžete takto posílit svou hodnotu a poskytnout potřebnou podporu a důvěru. To vše vás citově dojme natolik, že srdce i tělo bude dychtit po něžnostech i dotycích.

13.3.2020

V pátek poctivě zhodnoťte, co cítíte uvnitř, jaká je realita a co blokuje váš pohled na skutečnost. Uznejte, že zdroj této blokády existuje uvnitř vás samotných a je jen zrcadlen zpět k vám tím, co se děje navenek. Abyste netratili, zvažujte všechna pro a proti, do nejmenších detailů promýšlejte zejména pracovní a finanční kroky. Hýčkejte tělo i duši, přílišné psychické napětí by stálo za nemocí, bolestí hlavy či končetin.

14.3.2020



Budete-li trávit sobotu v kolektivu, udržte komunikaci na diplomatické úrovni. Vyvstanou-li rozdíly v názorech, pak se držte faktů a současně uchovejte příznivou atmosféru. Mějte na paměti, že fakta jsou neustále ovlivňována jinými skutečnostmi a že diplomacie funguje pouze tehdy, jsou-li všechna fakta na stole a jsou zvažována v jejich správném kontextu. Nebuďte tedy zahledění jen do sebe a svého tvrzení, připusťte, že se může objevit i nová informace a existující stav.





15.3.2020

Neděli byste měli prožít nejlépe v přírodě, která vás zbaví přebytečného napětí i chaosu, možná budete častěji mentálně nepřítomni anebo v limbu. Tento stav je důležitý, aby se vytřídila zrna od plev. Během odpoledne i večera jste pak schopni s uklizenou hlavou přemýšlet nad plánem příštích dnů nebo svou životní cestou a dovedete rychleji zrealizovat i to, co vám dřív nešlo S druhými lidmi komunikujte na rovnocenné úrovni, zmizí konkrétní obavy a nejistoty.