NUMEROLOGIE na týden: V úterý věřte instinktům, neděli si užijte

Numeroložka Lenka Lippertová Suchardová vypracovala rozbor na nadcházejících sedm dní speciálně pro čtenáře TN.cz. Přečtěte si, co vás tento týden čeká.

10. 8. 2020

Pokud vás v pondělí stále něco zastavuje, cítíte se paralyzováni nebo zklamáni, pak se pokuste co nejvíce relaxovat s hlubokými nádechy. Možná nevidíte příležitost nebo řešení, protože se liší od toho, co jste očekávali. Vlivem chvilkového otupění fyzického, mentálního či jiného, se objeví detaily, díky kterým se přizpůsobíte nové realitě a bez jakéhokoliv dalšího omezení se posunete vpřed. Vše, co je potřeba uspořádat nebo dokončit, tak vyleze na povrch.

11. 8. 2020

V úterý se stanou nepostradatelné vaše vlastní pocity, smysly a instinkty, a to proto, abyste se neodklonili od vás samotných nebo vaší cesty. Některé doposud bezpečné a jisté věci se začínají otřásat v základech, posouvat, nebo rozpadat. I když se zdá, že je situace obtížná, na konci vás však čeká úleva. Vede vás k velkému přehodnocení a inventarizaci. Něco z toho zvládnete dnes a něco se prodlouží na dobu delší.

12. 8. 2020

Středa je zmatená a málokdy se spojí chaos vnější s vaší vlastní roztříštěností v nějaký smysluplný úsudek. Pokud vědomě neuskutečníte pauzu, naprosté vypnutí těla i mozku, pak nic nepochopíte. Ve vašem životě se objevili lidé, se kterými jste se navzájem ovlivnili. Všechny emoce, láska, křivda, zrada, vztek, bolest, se dnes promíchají, abyste mohli učinit svůj vlastní restart a byli připraveni na nová dobrodružství.

13. 8. 2020

Ve čtvrtek zaměřte svou pozornost na dlouhodobé plánování a realizaci těch aktivit, které mohou v budoucnu přinést úspěch, prospěch nebo pocit ukotvení, jistoty a spokojenosti. Proto je možné, že vám dnes bude více vyhovovat přemýšlení o samotě a zrušíte setkání s přáteli nebo příbuznými, kteří tak budou mít potřebu vám sdělit, že se jim vzdalujete.

14. 8. 2020

Pátek přináší velkolepé možnosti. Pokud na něčem dlouhodobě pracujete, věnovali jste tomu mentální i fyzickou energii a stojí-li to na reálných základech, pak právě dnes uvidíte výsledky svého snažení. Vaše odměna je připravena k vyzvednutí i se všemi dalšími bonusy. Bohužel i negativní postoje, zvyky, rutiny, závislosti, posedlosti či zášť, se znásobují a zbytečně odvádějí energii a ničí. Síla mysli a uvědomění otevírají dvířka vedoucí k osvobození.

15. 8. 2020

V sobotu si uvědomíte, na čem vám opravdu záleží a nechtěli byste o to přijít. Vaše srdce k vám promlouvá, zmírňuje celkové napětí a rozjasňuje nadšení z obyčejných, přirozených a jednoduchých věcí. Obnovuje se vaše vlastní existence a důstojnost. Už nemáte potřebu bojovat se strachem, protože jste dospěli k podstatě, smyslu nebo pravdě. Možná se nečekaně setkáte anebo si vzpomenete na starého známého, se kterým jste dříve sdíleli vzájemné sympatie.

16. 8. 2020

Neděli si užijte naplno. Nenuťte sebe ani ostatní do nechtěných činností, pak by i nálada a okolní atmosféra byla plná stresu, výčitek, hádek, problémů, které by mohly vystupňovat k úrazům a nehodám. Ale díky zábavě a relaxaci všeho druhu se dočkáte uznání a darů, které změní váš pohled, rozšíří obzory a nabijí energií. Nevyhýbejte se jakémukoli fyzickému potěšení, sportu, masáži, hlazení, koupeli, sexu.