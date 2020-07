NUMEROLOGIE na týden: Vesmír vám naznačí cestu, vydejte se po ní

Numeroložka Lenka Lippertová Suchardová vypracovala rozbor na nadcházejících sedm dní speciálně pro čtenáře TN.cz. Přečtěte si, co vás tento týden čeká.

27. 7. 2020

V pondělí buďte trpěliví. Překážky slouží k zastavení a popřemýšlení. Budou vám naznačeny vaše příští kroky či správná rozhodnutí. Jakmile zachytíte zajímavou radu nebo pochopíte svou cestu a budoucnost, dejte se co nejdříve do práce. Možná se pak s lehkostí vzdáte toho, na čem příliš lpíte nebo kvůli čemu se trápíte. Navečer se zaposlouchejte do uklidňující hudby nebo ticha, nasbíráte tím spoustu vnitřní odvahy a mnoho energie.

28. 7. 2020

Úterý odstartujte s úsměvem a dobrou náladou již při probuzení. Vaše hlava pak bude plná nových a užitečných plánů a na všechny překážky i nezdary jste schopni zapomenout. Radost z maličkostí a optimistická nálada budou váš pohon. Nadchněte se pro cokoliv - změnu, dobrodružství, postup vpřed, učení se něčeho nového, poznání někoho…. Odpoledne je magické, zhmotňuje naše myšlenky a přání. Vznikne-li jakýkoliv problém, odlehčete situaci vtipem a tím získáte prostor pro nalezení řešení.

29. 7. 2020

Ve středu jste schopni velkého vciťování. Jen se hlídejte, zdali se příliš nepodřizujete požadavkům okolí a ostatních lidí, zda si nepřivlastňujete jejich problémy a netrpíte místo nich. Neříkejte stále ANO každému a všemu, naopak se snažte je zdvořile odmítnout a nebojte se říct NE těm lidem, kteří už vás nijak nenaplňují, a té činnosti, která patří do rukou někoho jiného. Vztahy, které vzniknou, budou dlouhodobě založeny na citu.

30. 7. 2020

Ve čtvrtek byste nejraději dělali několik věcí najednou, rozjeli se na různé strany, bavili se se všemi lidmi. Jenže vás vždy něco zastaví, a to proto, abyste se rozhodli jen pro jedno jediné. A je pravděpodobné, že rozum bude chtít jinam než srdce, že myšlenky si uskutečňují svůj plán odlišný od pocitů. Pak nezbývá než ztišit své nitro, vzdálit se od přítomnosti a názorů ostatních. Jen tak se neztratíte ve zmatku, podaří se vám usměrnit chaotický proud z vnějšku i vnitřku a vydáte se správným směrem.

31. 7. 2020

Pátek je překotně rychlý v práci, myšlení, ve vztazích i v řízení (dopravní situace bude odpoledne celkově napjatá). Pocit nejistoty vás může nutit řešit vše ještě mnohem rychleji. Díky sebekázni dokážete regulovat intenzitu rozmanitých návalů. Pokud se budete muset rozhodnout v nějaké důležité záležitosti, snažte se zpomalit a postupujte svým vlastním tempem, abyste do budoucna neřešili následky páteční zbrklosti.

1. 8. 2020

V sobotu můžete být zmateni svým chováním. Bouřlivé emoce a lamentování vás přepadnou, pokud budete cítit tlak někoho či něčeho na vaši osobu. Vymezte si svůj prostor, v němž budete chráněni před vlivem ostatních. Hledejte sami sebe a své touhy a přemýšlejte, jak je můžete realizovat. Budete-li vědět, co přesně chcete, v blízké době se váš sen vyplní. V partnerství se vyhněte podezíravosti a žárlivým scénám, o budoucnosti přemýšlejte s chladnou hlavou.

2. 8. 2020

V neděli je třeba více aplikovat toleranci, diplomacii a objektivní pohled. Díky tomuto kontrolovanému chování pochopíte myšlenky i fakta v souvislostech a bez přehnaných emocí si je nejen srozumitelně přeložíte sami pro sebe, ale dokáže je předat a vysvětlit i druhým. Přiznejte si, že i vy se můžete mýlit. S takovým přístupem si užijete nádhernou neděli. Pokud se ve vaší blízkosti ocitne neústupný kritik, pak raději odejděte, abyste nepřišli o svou vlastní energii.