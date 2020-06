NUMEROLOGIE na týden: Začíná nová etapa, nebojte se být šťastní!

8. 6. 2020

V pondělí je potřeba mít vše dopředu promyšlené a krok za krokem naplánované, vzdáleně to může připomínat vojenský režim, ale jen tak se dá tento den bez problémů a v relativním klidu zvládnout. Úřední řešení neodkládejte na jindy, udělejte si pořádek v papírech a účtech, zkontrolujte si výdaje, ukliďte stůl a podobně. Zaměřte se též na své tělo, zaposlouchejte se do sebe - kde a co v něm pokulhává, co mu chybí či přebývá a co vlastně chcete vy sami. Zkrátka práci na všech úrovních neutečete.

9. 6. 2020

Úterý disponuje velmi kreativní energií, tudíž si s trochou fantazie vytvořte svět krásnější. Vylepšete sebe i prostředí, obohaťte svůj šatník o nový kus, barvy a vůně jsou lékem na dobrou náladu a optimistické vidění vlastní budoucnosti. Podívejte se, kolik a jaké hojnosti vás obklopují, vyměňte své slzy a trápení za tyto dary. Nebojte se být šťastní.

10. 6. 2020

Ve středu se může odehrát něco, co zasáhne to nejhlubší ve vašem nitru a zničehonic začnete přemýšlet jinak. I když to bude znamenat velký zásah do vašeho současna, případně původně zamýšlených stabilních vizí až do důchodu, tak krok zpět vám už nebude připadat z jakéhokoli úhlu přínosný. Vše, co doposud sloužilo pouze k ubíjení času, setrvačnosti nebo přežití, projde proměnou. Vše nasvědčuje tomu, že bez ohledu na věk začíná nová a prospěšnější etapa života.

11. 6. 2020

Ve čtvrtek přichází touha na sebe upozornit a vládnout, nejen sami sobě a všemu, co k vám patří, ale též druhým. Ti budou buď vděčni, že se zbavili nějaké zodpovědnosti, nebo se jim to líbit nebude, čímž může dojít i k ostré výměně názorů. Nezacházejte za hranice slušnosti, spíše se vzájemně do sebe zaposlouchejte a dojděte k mírové dohodě. Mladí, doteď závislí na rodičích, budou mít silné tlaky se osamostatnit a vybudovat si vlastní ekonomickou i bytovou nezávislost.

12. 6. 2020

Pokud vás krize jakéhokoli druhu již nějakou dobu zastavuje a nutí hledat nové řešení, pak páteční den vás dokáže zbavit stále dokola se opakujících obav z toho, že nevíte, co dělat anebo že pro novou situaci nejste dostatečně fyzicky, duševně či ekonomicky vybaveni. Objevujete své vnitřní hodnoty, které po jistých prožitých zkušenostech odpovídají vašim aktuálním potřebám a vyhovují srdci i duši.

13. 6. 2020

Sobota je naprosto svobodomyslný den, k čemu dáte svolení, to se dá do pohybu, změní, vylepší, rozhodne… Můžete dojít do cíle svého snažení v tom, co vám dlouhodobě nevycházelo a s čím si u vás, ať už osud, hvězdy, či čísla, doposud žertovně pohrávaly. Oprostíte se od všeho bez výmluv a okolků, zkrátka vyjdete s pravdou ven, že v tom či onom se cítíte svazováni, možná znásilňováni a takto se vám to nelíbí. Otevřený prostor v přírodě je pro tím nejlepším nabíječem.

14. 6. 2020

V neděli se můžete rozhovořit o svým citech a pocitech s někým, do koho byste to určitě neřekli, ať už ho znáte, nebo ne. Také se můžete dočkat zajímavé nabídky, odmítnout ji by byl hloupý počin. I když je pravda, že kvůli ní nejpíše přestavíte své dosavadní fungování, ale stojí to za to. Kdybyste se rozhodli nevyužít této šance, z hlavy by vám nezmizela a možná byste si to do konce života vyčítali. Zavolejte nebo navštivte starší příbuzenstvo, jestli náhodou nepotřebují vaši péči, protože si sami nedokážou poradit, ale nechtějí obtěžovat.