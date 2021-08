Numerologie podle barev! Zjistěte, které kousky z vaší skříně musí pryč

"Numerologie představuje řád a rytmus. Každé číslo má svůj tvar, vůni, barvu i tón," popisuje numeroložka Lenka Lippertová Suchardová. Pokud se vám daří v pracovní i osobní oblasti a jste zdraví, pak podle ní voníte, záříte barvami a ladíte libozvučnými tóny. Nacházíte-li se však v opačné pozici a necítíte se komfortně v jedné či více životních oblastech, pak vybočujete z cesty a rytmu vašich čísel, pocházejících nejen z data narození, ale i z aktuálních vibrací.

"Barvy mají svou energii a sílu přetvářet, upravovat, léčit, zklidňovat a podporovat. Každý má moc si s pomocí barevné terapie ulevit od starostí či zdravotních problémů, povzbudit se k určitému rozhodnutí či konkrétnímu činu," vysvětluje numeroložka. Správné barvy nemusíte jen nosit, někdy stačí si je představit a dostaví se žádoucí účinek.

Pomocí numerologie si můžete určit své základní barvy. Té základní barvy právě díky svému číslu již máte v životě dost, proto je potřeba ji doplnit o jiné, které vaši barvu i číslo vyváží. "Během života se vám samozřejmě oblíbenost barev střídá. Je to mimo jiné také tím, v jakém číselném cyklu se právě nacházíte," doplňuje Lippertová Suchardová.

Abyste zjistili, jaká je barva, jež vás celý život provází, musíte nejprve znát své životní číslo. To spočítáte, když sečtete všechna čísla z vašeho data narození, a to následujícím způsobem: 12. 07. 1986 = 1+2+0+7+1+9+8+6 = 34, pak znovu rozložit na jednotlivá čísla a sečíst: 3 + 4 = 7. V tomto případě by vaše životní číslo bylo sedm a vaše celoživotní barva fialová.

A že v každém období máte blíže k jiné barvě? To může být vaší aktuální barvou, kterou spočítáte také z data vašeho narození, rok ale přičtěte ten současný: 12. 07. 2021 = 1+2+0+7+2+0+2+1 = 15, poté je potřeba číslo opět rozložit a znovu sečíst: 15 = 1 + 5 = 6. Tudíž pokud Vaše datum narození je 12. 7. 1986, vaší celoživotní barvou je fialová a aktuální pro tento rok indigová.

Podívejte se nyní na to, co konkrétní barvy znamenají a poskládejte si svůj šatník či prostor z těch barev, které jsou vám dlouhodobě příjemné, nebo vás právě teď přitahují. Vaší životní barvy máte dostatek, jakými barvami byste ji měli doplnit? Následující charakteristiku vypracovala Lenka Lippertová Suchardová.

1 - Červená – Vůdcovství

Červená barva symbolizuje chuť k životu, oheň, pohyb, životní sílu, silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Pokud jste si spočítali jedničku, můžete být často impulzivní až agresivní, optimističtí, extrovertní, netrpěliví, hektičtí, průbojní, ale zároveň také citliví, čímž ostatní popoháníte a inspirujete. Pro jedničkové i pětkové lidi je ideální barva oblečení bílá, jelikož bílá v sobě obsahuje všechny ostatní barvy.

Negativní projevy: Nervozita a výbušnost s nepřiměřenou sebeláskou.

2 – Oranžová – Harmonie a spolupráce

Je-li vaše životní číslo dvojka, zastupuje harmonii a schopnost spolupráce. Jste přirozeně intuitivní, taktní a starostliví. Tato barva má blahodárný vliv na emoce a zdraví, především na trávení. Dvojkám sluší růžová, ale pozor na naivitu a podřizování se. Pokud se v tomto poznáváte, zkuste jasnou červenou nebo bílou se zlatou.

Negativní projevy: Pohodlnost, lenost a lajdáckost a ustupování druhým.

3 – Žlutá – Tvůrčí schopnost a vynikající úsudek

Lidé s vlivem této energie jsou velmi přátelští a štědří, vysoce originální, vynalézaví, idealističtí a mají velkou představivost. Rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv, snadno se učí, příliš často se pouští do mnoha věcí najednou. Tato barva podporuje metabolismus, působí povzbudivě na nervy, pomáhá paměti a komunikaci. Neobklopujte se příliš často červenou, protože trojka je ohnivé číslo a zbytečně byste se více rozčilovali, kritizovali a přemýšleli o nepodstatných věcech.

Negativní projevy: Sklon k přetěžování organismu, rychlá unavitelnost a tendence k vymýšlení a lhaní.

