NUMEROLOGIE: V pondělí nedeptejte okolí, v pátek najděte čas na svá přání

11.5.2020

V pondělí je vaše energie, touha po inovacích, potřeba profesionality a efektivity daleko ostřejší než obvykle. K okolí by však byl vhodnější postoj přátelský s ochotou naslouchat a spolupracovat než jen deptat, kontrolovat a kritizovat. Nervní atmosféra by znamenala vážné překážky plynulého chodu společné práce i žití. Problém, který delší dobu popíráte, se nyní opět přihlásí a vám nezbude než mu začít věnovat pozornost, abyste se dříve či později neocitli v bezvýchodné situaci.

12.5.2020

V úterý přichází skvělá nálada, optimistické vidění, sršíte důvtipem a originálními nápady. Prosadíte své potřeby, ale kvůli roztěkanosti a nesoustředění máloco dotáhnete do konce, což by mohlo poškodit vašemu jménu. Je nezbytné, abyste si vše co nejvíce zjednodušili, aby se nestalo, že zabřednete do přílišných detailů, které byste stěží správně pochopili. Navíc byste se tím okrádali o čas i energii, kterou byste mohli investovat do něčeho lepšího a smysluplnějšího.

13.5.2020

Ve středu byste nejraději všechno uklidili, vyřídili, postavili do latě… Energie stoupá, hlava na prasknutí, spoustu myšlenek, plánů, projektů, pomalí lidé překáží. Nenechávejte se tímto způsobem zahnat do kouta. Nerealizujte vše najednou, vytvořte si systém, harmonogram a delegování jednotlivých činností. Budete-li mít chuť anebo se k vám dostane šance na další vzdělávání, neodmítejte. Je to velká příležitost, kterou oceníte až v budoucnosti.

14.5.2020

Abyste čtvrtek přešli bez úhony, nevrhejte se po hlavě do něčeho jen proto, abyste dokázali svou sílu, odvahu, moc, schopnosti… Dnešek ovládají velmi přehnané emoce a rázné vystupování a řešení. Aktuální situace budete s odstupem času vidět jinak, protože pochopíte obě strany mince. Tyto trhliny by vás v budoucnu mohly likvidovat a jejich náprava by vás stála mnoho sil. Pozor na hry, sázení a jiné spekulace, mohli byste přijít o část svých úspor.

15.5.2020

V pátek si dovolte být hraví, radostní a nadšení jako děti. Tímto si rozšíříte a uvolníte prostor k tomu, abyste jednali dle svých přání, nastavili si vlastní motivaci a díky tomu zviditelnili i ty nejbláznivější ambice a sny, které byly doposud nepřístupné. Pokud nejste spokojeni s pracovními podmínkami, máte příležitost najít si práci takovou, která vám padne anebo se dokonce zhlédnete v naprosto odlišném oboru. Okolnosti k vám budou velmi příznivé a změny proběhnout hladce.

16.5.2020

Sobota, a především odpolední čas na nás dýchne mírumilovnou atmosférou, porozuměním, romantikou i láskou. I ti, kteří se tomuto rozpoložení budou bránit, pochopí, že neustálé rozdmýchávání ohně je stolí daleko více sil. Takt a diplomacie naleznou větší pochopení než upřímná slova, která nemusí být skutečně doceněná. S rodinou se snažte více sblížit, zorganizujte čas na zábavu, komunikaci i spravedlivé rozdělení domácích prací. Možná se vám do života vrátí člověk, který se z něj před lety bez rozloučení vytratil.

17.5.2020

V neděli si můžete připadat jako v televizní soutěži, kdy budete každou chvílí zkoušeni z odvahy, schopnosti rychle reagovat, ochoty riskovat a bojovat o zachování svého místa na slunci. Nespoléhejte na štěstí nebo na něčí pomocnou ruku. Po několika nedávných klopýtnutích byste měli vědět, čím fascinovat, jak zvýraznit své kvality, vyřknout správná slova a propagovat své nápady. Možná zvážíte dočasnou změnu domova, absolvování nějakého kurzu nebo zvýšení kvalifikace.